La imparable España tiene las medallas a tiro de Estados Unidos

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de waterpolo se mide este miércoles a las 7.00 horas a Estados Unidos en los cuartos de final del torneo de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, partido al que llegan imparables y con ganas de meterse en la lucha por las medallas.

Estados Unidos en categoría femenina asusta, y mucho, pero en categoría masculina, esta España de David Martín es muy superior sobre el papel y debería serlo también en el agua del Centro Acuático de Tatsumi. Y más viendo lo hecho por ambos equipos en lo que va de torneo.

La actual subcampeona de Europa y mundial va lanzada y cerró la fase de grupos con pleno de cinco victorias que pocos habían pronosticado previamente. Una realidad tan aplastante como el juego de los españoles, capaces de pasar de dar la 'sorpresa' ante Serbia a constatar su superioridad venciendo a Croacia o Montenegro en el 'grupo de la muerte'.

Ahora es cuando deben seguir firmes y no dar lugar a la sorpresa. Estados Unidos, históricamente, no ha sido rival y tampoco en Tokyo 2020 están para tirar cohetes. España tiene que saber mojar, nunca mejor dicho, la poca pólvora festiva que pueda tener preparada la selección estadounidense.

Cinco partidos, cinco triunfos. Esa es la tarjeta de presentación de España y, ante el equipo entrenado por el serbio Dejan Udovicic, deben exigirse el nivel dado anteriormente. De hacerlo, de no dejarse nada, tendrán buena parte del camino hecho.

Son 30 goles de 'average' para España, por un +6 para Estados Unidos, pero el trabajo hecho previamente, los elogios ganados y el miedo que puedan dar al resto de rivales, no servirán de nada si no encierran a su rival y ponen el 6/6 en el torneo.

Ya no hay margen de error. Y si España quiere volver a pisar un podio olímpico, algo que no sucede desde el lejano oro de Atlanta 1996, debe empezar por superar a Estados Unidos y meterse en semifinales donde esperarían Serbia o la poderosa Italia, vigente campeona mundial y bronce olímpico. Duelo, sea el que sea, con un morbo y una historia que no debería quedarse por el camino por fallar ante Estados Unidos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESTADOS UNIDOS: Wolf (p); Hooper, Vavic, Obert, Daube, Cupido, Hallock, Woodhead, Bowen, Stevenson, Irving y Smith.

ESPAÑA: López Pinedo (p), Aguirre (p); Munarriz, Granados, De Toro, Larumbe, Famera, Perrone, Sanahuja, Fernández Miranda, Tahull, Mallarach y Bustos.

--PISCINA: Centro de Waterpolo de Tatsumi.

--HORA: 7.00 hora peninsular española.