José Manuel Ruiz hace historia con sus octavos Juegos Paralímpicos: "Me lo he pasado en grande"

PARÍS, 29 Ago. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El jugador de tenis de mesa paralímpico granadino José Manuel Ruiz Reyes se convirtió este jueves en el primer deportista español en disputar ocho Juegos Paralímpicos tras debutar en el cuadro de dobles con Alejandro Díaz en Paris 2024.

El andaluz, de 45 años, superó así los siete Juegos Paralímpicos en los que participó de la atleta con discapacidad visual Purificación Santamarta, tras su participación en la capital francesa, que dio continuidad a las de Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, esta última pese a romperse el tendón de Aquiles a pocos meses. El granadino, ganador de cinco medallas paralímpicas, tres platas y dos bronces, fue también el abanderado del equipo paralímpico español en la ciudad brasileña.

"Me lo he pasado muy bien, he disfrutado. Creo que somos una combinación explosiva porque para Alejandro son sus primeros Juegos y para mí los octavos, y creo que él me aporta quizás la parte de esa energía de la juventud, y yo le aporto a él esa experiencia y calma", relato a los medios tras caer eliminados ante la potente pareja china Lian Hao-Zhao Shuai por 3-1 (11-9, 11-8, 9-11, 11-2).

El veterano español trató de "darle la confianza para los golpes" a su compañero, con el que apenas ha competido ya que "solamente" habían jugado un Open Internacional en este 2024. "Nos enfrentábamos a la segunda pareja cabeza de serie, así que nos podemos dar por satisfechos, sobre todo porque yo creo que hemos dado nuestro mejor nivel", indicó.

De todos modos, confesó que "la pena" fue el primer set, donde tuvieron cinco puntos de ventaja al inicio y se les terminó escapando. "Sobre todo jugadores asiáticos, cuando ellos se sienten por encima en el marcador o se sienten que están más liberados de tensión, juegan mucho mejor y la lástima ha sido eso no haber cerrado ese primer set, que seguramente ellos hubiesen bajado un pelín ese nivel", admitió.

"La verdad es que este ciclo ha sido muy especial desde el principio porque no tenía muy claro si continuar o no. Al final, por diferentes circunstancias, el regalo del 2022 que se celebró en el Campeonato del Mundo en Granada me dio esa motivación extra para estirar hasta ahí y , después la conversación con David Corral que me dijo que cómo no iba a plantearme el venir a clasificarme a estos Juegos, que me debía un poco eso el disfrutar de unos Juegos como aquel joven de 17 años que fue a sus primeros a Atlanta", añadió sobre un día especial.

El de Guadix celebra no acudir a París con "esta mochila de la presión" que se solía poner él mismo "el primero" para "intentar conseguir una medalla". "Eso muchas veces no me permitía disfrutar los Juegos realmente como se deben de disfrutar. Me lo he pasado en grande, he disfrutado cada punto y estoy disfrutando cada entrenamiento, cada rato que paso con los compañeros de los diferentes deportes en la Villa. Por fortuna está mi mujer, mi hija, que además ya tiene edad para recordarlo toda su vida, mi madre, mi hermano, la familia de Alejandro, muchísimos amigos que han venido de España, así que compartirlo con todos está siendo muy especial", confesó.

Y pese a disputar ocho Juegos, sí notó "el cosquillo", algo que también le pasa en su faceta de "docente" y va "al primer día de cole". "Creo que eso te hace sentirte que estás vivo y que tienes emociones, pero Tienes que saber controlar ese umbral de activación".

"Me he sentido muy bien", recalcó de cara a su participación en individuales donde su deporte tiene el condicionante de que son partidos de "eliminatoria directa" y por ello el sorteo "jugará en cierta medida un papel importante". "Pero si uno quiere llegar a la medalla, va a tener que ganarle a uno de los cuatro primeros cabezas de serie antes o después y en mi caso, en teoría, no me van a tocar hasta cuartos de final", puntualizó.