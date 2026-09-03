Kirsty Coventry se reúne con Alejandro Blanco en la sede del Comité Olímpico Español

Kirsty Coventry, presidenta del COI, y Alejandro Blanco, presidente del COE. - COE

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, ha acudido este jueves a la sede del Comité Olímpico Español (COE) para reunirse con su presidente, Alejandro Blanco, tras visitar las oficinas de la empresa Olympic Broadcasting Services (OBS) en Madrid.

Según detalló el COE en una nota, Coventry y Blanco intercambiaron "impresiones sobre el presente y el futuro del Movimiento Olímpico", amén de "compartir nuevas ideas y propuestas destinadas a seguir fortaleciendo el papel del deporte, de los deportistas y de los Comités Olímpicos Nacionales ante los desafíos de los próximos años".

"Uno de los principales asuntos abordados", acorde al comunicado, fue la campaña 'Fit for the Future', una reorientación estratégica impulsada por la propia Coventry y que "establece la hoja de ruta del COI y del Movimiento Olímpico hacia 2032", con la cita de Brisbane en su horizonte.

"La estrategia nace de un amplio proceso de escucha y reflexión con los diferentes integrantes del Movimiento Olímpico y tiene como objetivo sentar las bases para que este continúe siendo fuerte, relevante y capaz de generar impacto en los próximos años", explicó el COE en su texto.

La nota apuntó que Blanco había compartido con Coventry "la visión y la experiencia" del mismo COE, "así como diferentes ideas y propuestas de futuro", además de trasladarle su "plena disposición" para "contribuir activamente a esta nueva etapa del Movimiento Olímpico".

"Coincidieron asimismo en la importancia de mantener un diálogo permanente con los diferentes integrantes de la familia olímpica y de continuar evolucionando para responder a una realidad deportiva y social en constante transformación, situando siempre a los deportistas en el centro del Movimiento Olímpico", incidió el comunicado.

"El encuentro concluyó reafirmando el compromiso compartido del COI y del COE con un Movimiento Olímpico fuerte, unido, innovador y preparado para afrontar los retos del futuro", zanjó la misma nota de prensa.