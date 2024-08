Mavi García: "No quiero que me pase en París lo de Tokio, vengo con un grado más de experiencia"

Mireia Benito: "Marcarme un resultado nos desviaría de los objetivos que tenemos como equipo"

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Mavi García ha asegurado que tras estar luchando por las medallas en Tokio llega a los Juegos Olímpicos de París, donde participará junto a Mireia Benito en la prueba de ciclismo en ruta el domingo, con "un grado más de experiencia" y dispuesta a "darlo todo", todo en "una carrera más difícil de controlar" y en la que las dos deben "ser inteligentes y correr con cabeza".

"Vengo a darlo todo, sea como sea, porque es verdad que en la última carrera en Tokio me quedé un poco con una cosilla que no quiero que me pase aquí; me quedé como 'puedo o no puedo'. Estábamos luchando por una medalla en los últimos metros y no era muy consciente de las cosas. Ahora vengo con un grado más de experiencia, también con Mireia, que creo que es un gran apoyo. Vamos a intentar hacer todo lo que se pueda", señaló en la rueda de prensa del Comité Olímpico Español (COE).

La balear reconoció que se marcharía "satisfecha con un diploma", pero que "todo lo que sea más, mejor", e indicó que deben ser "inteligentes y correr con cabeza". "El nivel es el que vemos todos los días en World Tour, nada nos va a sorprender. Va a ser una carrera más difícil de controlar, aunque haya selecciones más fuertes o con dos participantes más, porque no pueden estar todas", subrayó.

"Tenemos que aprovechar nuestra oportunidad y aprovecharnos también de las otras selecciones. Hay que ser inteligentes y correr con cabeza, sefinir cúando podemos hacer algo. En vista a cómo se llegue a la parte final, deberemos decidir cuándo poder hacer algo o, si hay fuerzas, arrancar y poder sorprender", apuntó.

MIREIA BENITO: "LA CAPACIDAD DE RECUPERAR ENTRE UN ESFUERZO Y OTRO SERÁ ESENCIAL"

Por su parte, Mireia Benito destacó que el hecho de estar en París "ya es llegar muy lejos" y que por eso no se pone metas personales. "Es importante que no nos centremos las dos en conseguir nuestro propio resultado, porque de esta manera al final lo único que consigues es que no haya trabajo en equipo. Es una de las cosas que más podemos jugar", declaró.

"Yo vengo aquí dispuesta a lo que sea, a ayudar con lo que sea, así que a nivel personal no quiero marcarme un resultado, porque esto quizás me desviaría un poco de los objetivos que tenemos como equipo, que creo que realmente es lo que podemos aprovechar", continuó.

En otro orden de cosas, analizó el recorrido y, sobre todo, el empedrado de Montmartre. "Ayer pudimos ver la parte del recorrido final. Va a ser un circuito duro, no hay descanso en todo el día. La parte de fuera de París también es muy difícil, muy de curveo, muchas isletas. Vamos a tener que estar concentradas desde el kilómetro 0. La parte final va a ser decisiva. La subida a Montmartre realmente es dura, con adoquines grandes, notas las vibraciones, y con la velocidad, aun más", afirmó.

"La capacidad de recuperar entre un esfuerzo y otro va a ser esencial, pero eso quiere decir también que tienes que gastar menos durante la primera parte. Va a ser importante que juguemos bien como equipo. Ya que somos solo dos, debemos intentar, al menos, estar lo máximo unidas posible para que Mavi pueda llegar habiendo gastado el mínimo y, entonces, ahí, a darlo todo", prosiguió.

También cree que el recorrido "va a cambiar un poco en función de la lluvia". "Ya se vio en la contrarreloj que el terreno está superresvaladizo. Será aún más importante el hecho de rodar en las primeras posiciones intentando evitar problemas o caídas. En principio, no tendría que llover, según las previsiones; si llueve, llueve para todo el mundo. Hay que estar atentas más que nunca, estar más delante e intentar sobrevivir sobre todo y mantenernos en pie, que ya es mucho", expresó.

Por último, la catalana no dudo en señalar a la gran favorita de la prueba: la belga Lotte Kopecky. "Yo creo que con Kopecky vendrá con ganas, es su terreno, sabe cómo ir y cómo ahorrar mucho en estas carreras complicadas. Va a ser una de las principales rivales al final", manifestó, mientras que Mavi García aseguró que "no descartaría" a la neerlandesa Marianne Vos.