Rahm no encuentra las razones de su derrumbe: "Después de tenerlo en las manos es doloroso"

El de Barrika se muestra abatido por el quinto puesto tras ser líder con cuatro golpes de ventaja en el hoyo 10



PARÍS, 4 Ago. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Gaspar Díez) -

El golfista español Jon Rahm aseguró que desconoce los motivos y que es "doloroso" no haber subido al podio de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, después de unos primeros diez hoyos tras los que era líder con 4 golpes de ventaja y derrumbarse en los últimos hasta concluir en un insuficiente, para él, quinto puesto.

"No sé cuándo fue la última vez que pensé que una quinta plaza fuese buena, pero hoy seguro que no. Es doloroso. Con lo bien que había jugado, básicamente no tenía opción a nada al final. Cuesta pensar en ello aún. No sé cómo explicarlo, pero es doloroso", recalcó a un puñado de metros del putting green de Le Golf National.

En esa zona, donde el exbaloncestista español y miembro del COI Pau Gasol se fotografiaba con aficionados nacionales y en la que horas antes apenas golpeaba seis o siete putts antes de encaminarse al hoyo uno, Rahm expresó al borde de la lágrima la decepción de haberse marchado de París sin la medalla.

"He tenido la suerte de poder representar a España muchas veces, incluso en este campo, que conseguimos una medalla de bronce en el sub-16 de Europa. He conseguido ganar varias cosas y poder hacerlo como profesional hubiese sido increíble. Después de tenerlo en las manos, el no conseguir nada, el irme con las manos vacías, es doloroso, es decepcionante", comentó.

El ganador del Masters de Augusta de 2023, baja en los Juegos de la pandemia de Tokyo 2020 por covid, reconoció que le "fastidia más" decepcionar al público español, que tanto le ha apoyado estas cuatro jornadas en el mismo recorrido en el que fue un héroe en el triunfo de Europa en la Ryder Cup de 2018. "Han sido increíbles dentro y fuera del campo. Me han apoyado muchísimo y quería darles esa alegría, pero no ha podido ser", apuntó.

"ME VA A COSTAR SOBREPONERME"

Ni el once, ni el hoyo doce. La causa de su caída, explicó el vasco, estuvo con el juego corto. "He fallado 'putts' cortos toda la semana. No ha sido mi mejor semana en los greenes. Ese hierro nueve que ha ido cinco metros demasiado largo por el viento que no sentíamos en el tee. El doce tampoco ha sido malo", manifestó.

El problema fue el tercer golpe en el hoyo catorce, un 'aproach' en la zona alta del green que volvió casi a su lugar de origen casi en efecto bumerán, y después volvió a errar con el golpe del putt, un palo que usó con fortuna diversa en París.

"No puedo irme donde he ido. Hay cosas que en este campo no se pueden hacer y, aparte de tirar al agua, irse a la izquierda en el catorce es una de ellas y me ha costado dos golpes. Si hago par ahí, aunque sea un par cinco, tengo opciones de cara a los últimos cuatro hoyos", explicó.

Si hacía birdie en el quince y el dieciséis, pares cuatro y tres "asequibles", se veía con opciones de podio en el dieciocho. "He fallado el del quince, he metido el dieciséis, pero aún así me había quedado un poco lejos. He intentado luchar hasta el final, aunque fuese por una plata, pero no ha podido ser", lamentó.

Rahm mira al infinito en busca de esas razones que se escapan a la lógica. "Es muy duro y difícil de explicar, la verdad. De todo se aprende, ¿no? Pero al hacer el esfuerzo de pensar en lo que ha pasado en cada hoyo para aprender, va a doler bastante. Así que me va a costar bastante más de lo que me ha costado en otras épocas sobreponerme a lo que ha pasado hoy", recalcó.

Para el espectador ha sido un "buen día" con vueltas muy bajas, especialmente la del número uno del mundo y nuevo campeón olímpico, Scottie Scheffler, con 9 bajo par y a quien cedió este año Rahm la chaqueta verde del Masters de Augusta.

"Ha sido un buen día para el golf, pero personalmente doloroso. ¿Si me veía con el oro? No, en el golf no puedes adelantarte tanto. No puedes decir que ya está, porque en este campo, sobre todo en los últimos cuatro hoyos, puede cambiar mucho el tema", aseguró el de Barrika.

Con 28 años en el carné, y, sobre todo, por el berrinche que aún le quebrantaba, Rahm prefiere no pensar aún en Los Ángeles 2028. "Oye, estamos pensando demasiado. Son cuatro años. Mi objetivo es estar allí otra vez, en otro campo que me encanta y en el que he ganado. Pero hay mucho por delante y me gustaría conseguir cosas antes de llegar a esas Olimpiadas", expresó bajo el mismo sol donde, apenas unas horas antes, se vio con el oro olímpico colgado al cuello, y se le esfumó: "Sí, bueno. Sí, muchas positivas, pero me va a costar pensar en ellas ahora. Pero la semana ha sido increíble".