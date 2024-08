Ricardo Ten: "Llegamos a París 2024 con un estado de forma óptimo"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Ricardo Ten ha subrayado su "estado de forma óptimo" de cara a los Juegos Paralímpicos de París 2024, evento que se desarrollará del 28 de agosto al 8 de septiembre y donde "la presión no es ningún riesgo" para él, pues se lo tomará como "un regalo" ya que irá a la capital francesa "con las máximas ilusiones".

"Mi carrera en los Juegos Paralímpicos ni yo mismo me la esperaba, debuté como nadador en Atlanta y luego vino este regalo, el ciclismo. Vamos a por mis segundos Juegos como ciclista 28 años después de mi primera participación. Para mí la presión no es ningún riesgo y mi experiencia me va a favorecer. Esto es un regalo y voy a París con las máximas ilusiones", declaró Ten a los medios oficiales de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

"Tokio fue excelente, las marcas así lo dicen, aunque sí que es cierto que veníamos de un ciclo lleno de éxitos y esperábamos pues a lo mejor tener la recompensa de ese metal en una prueba individual", aludió el deportista valenciano a su primera participación como ciclista en Tokio 2020, donde consiguió una medalla de bronce junto a Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo en la velocidad por equipos.

Tras completar un nuevo ciclo paralímpico con bastantes medallas tanto en pista como en ruta, Ten mira hacia París 2024 con ganas de subir al podio en la prueba de contrarreloj en carretera: "Nos hemos marcado un objetivo muy claro que es la 'crono' del día 4 de septiembre".

"Hemos mejorado el material, hemos hecho una puesta a punto muy grande en esta disciplina, pero nos vemos también con opciones en las pruebas de pista, tanto en los 3 km como en la velocidad por equipos; vamos a lucharlo al máximo, sabemos que las diferencias van a ser mínimas y vamos a pelear por esas medallas que creo que están a nuestro alcance", añadió al respecto de esa contrarreloj en carretera.

"Llegamos a París con un estado de forma óptimo, muy bueno. Hemos sabido ajustarlo todo para que lleguemos a este momento de la mejor forma posible", declara el valenciano, siempre ambicioso, que sostiene que "en la crono vamos a salir con la máxima ambición", afirmó Ten.

"Ojalá podamos materializar todo ese trabajo y todo ese esfuerzo en una medalla, que sería muy importante para todo mi entorno, mi equipo, la Federación, patrocinadores, Comité [Paralímpico Español], familia... Sería muy bonito", finalizó el deportista valenciano.