Sergio Garrote: "Tokio pertenece al pasado, la cima de cada deportista es la siguiente competición"

El ciclista español Sergio Garrote, campeón de la contrarreloj de ruta y bronce en la prueba en línea en la modalidad de bicicleta de mano en los Juegos Paralímpicos de Tokio, advierte que esa cita ya "pertenece al pasado" y que ahora está plenamente centrado en Paris 2024 donde intentará obtener mejores resultados, incluido "algo maravilloso" como el doblete olímpico que logró el belga Remco Evenepoel hace unas semanas.

"Evidentemente, no hay más de una medalla de oro como la que conseguimos en los pasados Juegos, pero el balance, a pesar de ser positivo, siempre es mejorable e intentaremos optar por una medalla mejor de la que conseguimos en Tokio en la prueba de fondo. Trabajamos para las dos pruebas y para dar lo mejor en cada una de ellas", confiesa Garrote en una entrevista a la RFEC publicada este martes.

El barcelonés no olvida lo "indescriptible" que fue su victoria de hace tres años en Tokio. "No he vuelto a tener una sensación parecida en toda mi carrera deportiva y quiero volver a repetirla. Te genera como una dependencia a esa sensación que fue algo maravilloso y el culmen de un gran trabajo de cuatro años", apunta.

Sin embargo, no lo ve como "la cima de un deportista". "Tokio ya pertenece al pasado y creo que la cima de cada deportista es la siguiente competición y en este caso vuelven a ser otros Juegos Paralímpicos", remarca Garrote, que se visualiza "llegando el primero tanto en la contrarreloj como en la ruta" y haciendo "algo maravilloso" como el doblete que consiguió en los Juegos Olímpicos el belga Remco Evenepoel.

"Lo visualizo y trabajo para ello, luego ya el capricho de la competición nos pondrá cada uno en nuestro lugar y todos esos factores externos, pero la visualización siempre es la de ser el primero. Entreno para ser el primero y para ganar", añade al respecto.

Garrote tendrá al francés Florian Jouanny como uno de sus grandes rivales, aunque considera que por correr en casa le ha quitado "entera" toda la presión. "Yo se la dejo toda a él, si me planteo un poco la situación que pueda vivir él, creo que correr en casa es una presión añadida. Aunque tú pienses que tienes todo el apoyo de tu entorno, también la presión viene por parte de las expectativas de lo que espera la gente de casa de ti", subraya.

"Eso es una presión añadida que yo no tengo. Yo voy a correr en su terreno y él va a defender lo suyo en su casa, creo que su situación es más incómoda que la mía porque yo como en cualquier otro circuito corro de la misma manera, con la misma ambición", agrega al respecto.

Para el catalán, acudir a los Juegos Paralímpicos significa "representar a un país, a una población, a un conjunto general de la sociedad y en lo que son los valores del deporte". "Es lo máximo que puede representar un deportista", admite el ciclista.

Garrote sabe que su segunda participación en el evento será "con una situación muy distinta" a la de Tokio, "algo que es muy ilusionante". "Los afronto como una gran oportunidad para poder demostrar lo que soy capaz de hacer en un ciclo, en este caso tres años, y evidentemente con las máximas expectativas y la máxima ilusión", asegura.

Además, llegará a Francia con "la mejor" preparación gracias al trabajo en la Protour Cycling Academy, que le ha permitido "una ascensión continua". "Veníamos con el reto de mejorar los campeonatos del mundo de los años anteriores y lo hemos venido consiguiendo año tras año, prueba tras prueba, Copa del Mundo tras Copa del Mundo", celebra.

"Los resultados están ahí. Evidentemente, 2023 y el inicio del 2024 ha sido el mejor final y inicio de mi temporada y esperamos que con la preparación que hemos hecho en un entorno tan maravilloso como es la Cerdanya nos dé ese punto y ese plus que nos ha dado a nivel mental, con una relajación mental brutal, con una altura apropiada, con unas carreteras ideales, con una temperatura espectacular y rodeado de un grandísimo equipo. Desde luego que llego en la mejor y en la máxima plenitud de mi estado físico y de mi estado personal", concluye.