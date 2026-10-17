Alexander Zverev - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alexander Zverev - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de octubre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Semifinal del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) este sábado no antes de las 10:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|27/04/2025
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (2-6, 7-6, 7-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|30/09/2023
| China Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-1)
| Alejandro Davidovich Fokina
|09/08/2023
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Alexander Bublik
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Quentin Halys
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Yibing Wu
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Novak Djokovic
Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Arthur Gea
| 0-0 (1-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (6-1, 3-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jenson Brooksby
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (6-1, 6-7, 4-6)
| Matteo Berrettini