Alexander Zverev - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alexander Zverev - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Shanghai Rolex Masters
Alexander Zverev - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 17 octubre 2026 9:31
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Madrid, 17 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Semifinal del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) este sábado no antes de las 10:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (2-6, 4-6) Alexander Zverev
27/04/2025 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (2-6, 7-6, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina
30/09/2023 China Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-7, 6-2, 6-1) Alejandro Davidovich Fokina
09/08/2023 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 2-6) Alejandro Davidovich Fokina

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Alexander Bublik
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Quentin Halys
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-6) Yibing Wu
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Novak Djokovic

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Arthur Gea 0-0 (1-4) Alejandro Davidovich Fokina
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Frances Tiafoe
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-1, 6-3) Jenson Brooksby
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) Matteo Berrettini
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