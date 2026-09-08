Aryna Sabalenka - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Aryna Sabalenka - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open WTA
Aryna Sabalenka - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 8 septiembre 2026 16:34
Seguir en

Madrid, 8 de septiembre de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Linda Noskova(6) este martes no antes de las 17:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Linda Noskova
08/01/2023 Adelaide International 1 (Final) Linda Noskova 0-2 (3-6, 6-7) Aryna Sabalenka

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Taylor Townsend
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Kamilla Rakhimova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-1) Polina Iatcenko
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Camila Osorio
20/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (6-7, 4-6) Sara Bejlek

Últimos Resultados de Linda Noskova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (5-7, 7-5, 4-6) Linda Noskova
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Ann Li 1-2 (2-6, 7-6, 2-6) Linda Noskova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Lanlana Tararudee 0-2 (4-6, 2-6) Linda Noskova
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Katie Volynets 0-2 (5-7, 1-6) Linda Noskova
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Linda Noskova 0-2 (1-6, 4-6) Amanda Anisimova

Contador

Contenido patrocinado