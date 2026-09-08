Aryna Sabalenka - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Aryna Sabalenka - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de septiembre de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Linda Noskova(6) este martes no antes de las 17:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Linda Noskova 08/01/2023 Adelaide International 1 (Final) Linda Noskova 0-2 (3-6, 6-7) Aryna Sabalenka

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Taylor Townsend 04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Kamilla Rakhimova 03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-1) Polina Iatcenko 31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Camila Osorio 20/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (6-7, 4-6) Sara Bejlek

Últimos Resultados de Linda Noskova