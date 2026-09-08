Aryna Sabalenka - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Aryna Sabalenka - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de septiembre de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Linda Noskova(6) este martes no antes de las 17:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Linda Noskova
|08/01/2023
| Adelaide International 1 (Final)
| Linda Noskova
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Aryna Sabalenka
Últimos Resultados de Aryna Sabalenka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Taylor Townsend
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Kamilla Rakhimova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Polina Iatcenko
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Camila Osorio
|20/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Sara Bejlek
Últimos Resultados de Linda Noskova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (5-7, 7-5, 4-6)
| Linda Noskova
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Ann Li
| 1-2 (2-6, 7-6, 2-6)
| Linda Noskova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Linda Noskova
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Volynets
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Linda Noskova
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Amanda Anisimova