Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Viking: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de noviembre de 2026.
El Atlético de Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (V) al Viking este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Riyadh Air Metropolitano
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Paris Saint-Germain
| 12
| 4
|3
| Como
| 12
| 5
|4
| Real Betis
| 12
| 5
|5
| Arsenal
| 11
| 5
|6
| Manchester City
| 10
| 5
|7
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|8
| Barcelona
| 9
| 4
|9
| Aston Villa
| 9
| 5
|10
| Liverpool
| 9
| 4
|11
| Club Brugge
| 9
| 4
|12
| Sporting CP
| 9
| 4
|13
| Galatasaray
| 9
| 5
|14
| Bayern Munich
| 8
| 4
|15
| VfB Stuttgart
| 7
| 4
|16
| Bodo/Glimt
| 7
| 5
|17
| Inter
| 6
| 4
|18
| LASK
| 6
| 5
|19
| Manchester United
| 6
| 4
|20
| Oporto
| 6
| 5
|21
| Leipzig
| 6
| 5
|22
| Fenerbahce
| 5
| 4
|23
| Roma
| 4
| 4
|24
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 4
|25
| Viking
| 4
| 4
|26
| Atlético de Madrid
| 4
| 4
|27
| Napoles
| 4
| 5
|28
| PSV Eindhoven
| 4
| 5
|29
| Villareal
| 3
| 4
|30
| Sabah
| 3
| 4
|31
| AEK Athenas
| 3
| 5
|32
| Feyenoord
| 3
| 5
|33
| Lens
| 3
| 5
|34
| Slavia Prague
| 1
| 4
|35
| Lille
| 1
| 4
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 5
Onces iniciales probables
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Johnny Cardoso; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
VIKING: Arild Oestboe; Gianni Stensness, Henrik Falchener, Henrik Heggheim, Vetle Auklend; Joe Bell, Henrik Roervik Bjoerdal, Kristoffer Askildsen; Peter Christiansen, Zlatko Tripic, Erik Botheim.
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-3
| Atlético
|08/11/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|03/11/2026
| Champions
| Atlético
| 0-2
| Bayern Munich
|31/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
Últimos Resultados de Viking
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2026
| Champions
| Viking
| 4-1
| Sabah FK
|21/10/2026
| Champions
| Aston Villa
| 3-1
| Viking
|13/10/2026
| Champions
| Viking
| 3-3
| Bayern Munich
|09/09/2026
| Champions
| VfB Stuttgart
| 3-1
| Viking