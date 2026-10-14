Botic van de Zandschulp - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 14 octubre 2026 6:23
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Madrid, 14 de octubre de 2026.

El tenista holandés Botic van de Zandschulp(41) se enfrenta en Octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Rafael Jodar(13) este miércoles no antes de las 06:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 0-2 (5-7, 4-6) Botic van de Zandschulp
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 6-4) Alex Michelsen
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Botic van de Zandschulp 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) Daniel Merida Aguilar
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Francisco Cerundolo
29/09/2026 China Open, Qualification (Cuartos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 6-4) Jie Cui

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Rafael Jodar
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) Rafael Jodar
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Adolfo Vallejo 2-0 (6-1, 6-3) Rafael Jodar
25/09/2026 Laver Cup (Final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-3) Alexander Bublik
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Cristian Garin 0-2 (0-6, 2-6) Rafael Jodar

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Botic van de Zandschulp gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Botic van de Zandschulp gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Rafael Jodar gana el primer juego y domina 1-0

Rafael Jodar gana el primer juego y domina 1-0

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