Botic van de Zandschulp - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Madrid, 14 de octubre de 2026.
El tenista holandés Botic van de Zandschulp(41) se enfrenta en Octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Rafael Jodar(13) este miércoles no antes de las 06:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Botic van de Zandschulp
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex Michelsen
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-4)
| Daniel Merida Aguilar
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Francisco Cerundolo
|29/09/2026
| China Open, Qualification (Cuartos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jie Cui
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Rafael Jodar
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-2 (6-4, 2-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Adolfo Vallejo
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Rafael Jodar
|25/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Alexander Bublik
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Cristian Garin
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Rafael Jodar