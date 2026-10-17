Espanyol - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de octubre de 2026.

El Espanyol, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante Atlético de Madrid este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Betis 19 8 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 12 Permanencia Espanyol 8 8 18 Descenso Elche 6 8 19 Descenso Valencia 5 8 20 Descenso Malaga 4 8

Onces iniciales probables

ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Javi Hernandez, Bryan Zaragoza, Roberto Fernandez.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Alejandro Baena; Kang-In Lee, Jonathan David.

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