Espanyol - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Espanyol - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 17 octubre 2026 9:00
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Madrid, 17 de octubre de 2026.

El Espanyol, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante Atlético de Madrid este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 24 8
2 Champions Atlético 19 8
3 Champions Betis 19 8
4 Champions Real Madrid 18 8
5 Europa League Sevilla 14 8
6 Conference League Real Sociedad 13 8
12 Permanencia Espanyol 8 8
18 Descenso Elche 6 8
19 Descenso Valencia 5 8
20 Descenso Malaga 4 8

Onces iniciales probables

ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Javi Hernandez, Bryan Zaragoza, Roberto Fernandez.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Alejandro Baena; Kang-In Lee, Jonathan David.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
29/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Atlético
28/08/2024 LaLiga Atlético 0-0 Espanyol
24/05/2023 LaLiga Espanyol 3-3 Atlético

Últimos Resultados de Espanyol

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09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol
18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche
15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol
12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol
06/09/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Sevilla

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/10/2026 Champions Atlético 2-0 Manchester United
10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
13/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-3 Atlético
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