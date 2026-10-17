Espanyol - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de octubre de 2026.
El Espanyol, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante Atlético de Madrid este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Roger Hinojo; Edu Exposito, Vanja Drkusic, Pol Lozano, Javi Hernandez, Bryan Zaragoza, Roberto Fernandez.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, David Hancko, Cristian Romero, Daniel Martinez; Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Kang-In Lee; Ademola Lookman, Jonathan David.
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|24/05/2023
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| 3-3
| Atlético
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| 1-1
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| 0-2
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|06/09/2026
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| 1-1
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|13/10/2026
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| 2-0
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|16/09/2026
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|13/09/2026
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| 0-3
| Atlético