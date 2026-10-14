Jelena Ostapenko - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Jelena Ostapenko - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de octubre de 2026.
La tenista letona Jelena Ostapenko(34) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista estadounidense Jessica Pegula(4) este miércoles no antes de las 08:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-2)
| Jelena Ostapenko
|04/10/2023
| China Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jelena Ostapenko
|15/02/2023
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (2-6, 6-2, 5-7)
| Jessica Pegula
Últimos Resultados de Jelena Ostapenko
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Jelena Ostapenko
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (2-6, 6-3, 3-6)
| Elise Mertens
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Paula Badosa
|24/09/2026
| Korea Open (Octavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Taylah Preston
|22/09/2026
| Korea Open (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Anastasia Zakharova
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Jessica Pegula
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Emma Navarro
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sorana Cirstea
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Leylah Fernandez
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Sofia Kenin