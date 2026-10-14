Jelena Ostapenko - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Jelena Ostapenko - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open
Jelena Ostapenko - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 14 octubre 2026 7:00
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Madrid, 14 de octubre de 2026.

La tenista letona Jelena Ostapenko(34) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista estadounidense Jessica Pegula(4) este miércoles no antes de las 08:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) Jelena Ostapenko
04/10/2023 China Open (Octavos de final) Jessica Pegula 0-2 (4-6, 2-6) Jelena Ostapenko
15/02/2023 Qatar Total Open (Octavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (2-6, 6-2, 5-7) Jessica Pegula

Últimos Resultados de Jelena Ostapenko

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 1-6) Jelena Ostapenko
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) Elise Mertens
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (7-6, 7-5) Paula Badosa
24/09/2026 Korea Open (Octavos de final) Jelena Ostapenko 0-2 (4-6, 1-6) Taylah Preston
22/09/2026 Korea Open (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (6-4, 6-1) Anastasia Zakharova

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Jessica Pegula
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Emma Navarro
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-4) Sorana Cirstea
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Leylah Fernandez
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-1) Sofia Kenin
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