Onces Iniciales probables: Málaga - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de noviembre de 2026.

El Málaga, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadio La Rosaleda ante Athletic este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada como local contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Real Madrid 33 13 3 Champions Atlético 31 13 4 Champions Betis 27 13 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Racing 20 14 8 Permanencia Athletic Bilbao 16 12 18 Descenso Getafe 12 13 19 Descenso Elche 11 13 20 Descenso Malaga 5 13

Onces iniciales probables

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Diego Murillo, Angel Recio, Carlos Puga, Adam Aznou; Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Pablo Martinez, David Larrubia, Ramon Enriquez, Adrian Nino.ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Benat Gerenabarrena, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Malaga 07/11/2026 LaLiga Malaga 1-2 Racing 31/10/2026 LaLiga Betis 2-1 Malaga 23/10/2026 LaLiga Alavés 1-1 Malaga 18/10/2026 LaLiga Malaga 2-5 Real Sociedad

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