Osasuna - Racing, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Racing: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de octubre de 2026.

El Osasuna, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Racing este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado como local contra Valencia, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Betis 19 9 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 15 Permanencia Racing 8 8 16 Permanencia Osasuna 8 8 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 4 8

Onces iniciales probables

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Ruben Garcia, Jon Moncayola, Lucas Torro, Moi Gomez; Ante Budimir, Raul Garcia.RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Matteo Prati, Sergio Canales, Ivan Martin, Pablo Garcia, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna 19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna 12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol 06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna

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