Paris Saint-Germain - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Paris Saint-Germain - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions
Onces Iniciales confirmados: Paris Saint-Germain - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 20 octubre 2026 20:03
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Madrid, 20 de octubre de 2026.

El Paris Saint-Germain se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Barcelona este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Parc des Princes

Onces iniciales confirmados


PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.

BARCELONA: Joan Garcia; Pau Cubarsi, Joao Cancelo, Xavi Espart, Gerard Martin; Dani Olmo, Marc Bernal, Pedri, Anthony Gordon, Lamine Yamal, Raphinha.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions League Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
16/04/2024 Champions League Final Stage Barcelona 1-4 Paris Saint-Germain
10/04/2024 Champions League Final Stage Paris Saint-Germain 2-3 Barcelona

Últimos Resultados de Paris Saint-Germain

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/10/2026 Champions Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain
09/09/2026 Champions Paris Saint-Germain 6-1 Slovan Bratislava
30/05/2026 Champions Paris Saint-Germain 5-4 Arsenal
06/05/2026 Champions Bayern Munich 1-1 Paris Saint-Germain
28/04/2026 Champions Paris Saint-Germain 5-4 Bayern Munich

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
13/10/2026 Champions Galatasaray 1-4 Barcelona
10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
19/09/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Barcelona
16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing
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