Paris Saint-Germain - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Paris Saint-Germain - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de octubre de 2026.
El Paris Saint-Germain se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Barcelona este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Parc des Princes
Onces iniciales confirmados
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.
BARCELONA: Joan Garcia; Pau Cubarsi, Joao Cancelo, Xavi Espart, Gerard Martin; Dani Olmo, Marc Bernal, Pedri, Anthony Gordon, Lamine Yamal, Raphinha.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions League
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|16/04/2024
| Champions League Final Stage
| Barcelona
| 1-4
| Paris Saint-Germain
|10/04/2024
| Champions League Final Stage
| Paris Saint-Germain
| 2-3
| Barcelona
Últimos Resultados de Paris Saint-Germain
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/10/2026
| Champions
| Manchester City
| 2-4
| Paris Saint-Germain
|09/09/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 6-1
| Slovan Bratislava
|30/05/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-4
| Arsenal
|06/05/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 1-1
| Paris Saint-Germain
|28/04/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-4
| Bayern Munich
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|13/10/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-4
| Barcelona
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|19/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Barcelona
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing