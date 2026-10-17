Rafael Jodar - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Rafael Jodar - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de octubre de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(13) se enfrenta en Semifinal del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista ruso Daniil Medvedev(6) este sábado no antes de las 13:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Casper Ruud 14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Rafael Jodar 12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Rafael Jodar 10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) Rafael Jodar 01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Adolfo Vallejo 2-0 (6-1, 6-3) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Daniil Medvedev