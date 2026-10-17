Rafael Jodar - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Rafael Jodar - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Shanghai Rolex Masters
Rafael Jodar - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 17 octubre 2026 12:02
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Madrid, 17 de octubre de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(13) se enfrenta en Semifinal del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista ruso Daniil Medvedev(6) este sábado no antes de las 13:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Casper Ruud
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Rafael Jodar
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Rafael Jodar
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) Rafael Jodar
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Adolfo Vallejo 2-0 (6-1, 6-3) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 1-6, 6-3) Tommy Paul
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 7-5) Stefanos Tsitsipas
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-3) Dalibor Svrcina
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff
05/10/2026 China Open (Semifinal) Novak Djokovic 1-0 (7-5, 5-3) Daniil Medvedev
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