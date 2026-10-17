Rafael Jodar - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Rafael Jodar - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de octubre de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(13) se enfrenta en Semifinal del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista ruso Daniil Medvedev(6) este sábado no antes de las 13:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Casper Ruud
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Rafael Jodar
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-2 (6-4, 2-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Adolfo Vallejo
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Rafael Jodar
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 1-6, 6-3)
| Tommy Paul
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Stefanos Tsitsipas
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Dalibor Svrcina
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
|05/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 1-0 (7-5, 5-3)
| Daniil Medvedev