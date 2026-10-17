Real Betis - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de octubre de 2026.
El Betis, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante Barcelona este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 5 - 2 como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 8
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 14
| 8
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|18
| Descenso
| Elche
| 6
| 8
|19
| Descenso
| Valencia
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Onces iniciales probables
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Pablo Fornals, Antony, Isco, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Gavi, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Fermin Lopez, Gabriel Jesus.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
|05/04/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-1
| Betis
|07/12/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Barcelona
|21/01/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-4
| Barcelona
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/10/2026
| Champions
| Betis
| 3-2
| FC Porto
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/10/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-4
| Barcelona
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|19/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Barcelona
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona