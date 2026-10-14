Real Betis - Oporto, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Oporto: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions
Onces Iniciales probables: Betis - Oporto: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 14 octubre 2026 16:01
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Madrid, 14 de octubre de 2026.

El Betis se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Oporto este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio Benito Villamarin

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Barcelona 6 2
2 Sporting CP 6 2
3 Arsenal 6 2
4 Bayern Munich 4 2
5 Paris Saint-Germain 3 1
6 Como 3 1
7 Manchester United 3 2
8 VfB Stuttgart 3 1
9 Manchester City 3 1
10 Villareal 3 2
11 Real Betis 3 1
11 Aston Villa 3 1
13 Atlético de Madrid 3 2
14 Borussia Dortmund 3 1
15 Real Madrid 3 1
15 Liverpool 3 1
17 AEK Athens 3 1
18 Club Brugge 3 2
19 Lens 3 2
20 RB Leipzig 3 2
21 Sabah FK 3 2
22 Shakhtar Donetsk 1 1
22 Roma 1 1
24 Fenerbahce 1 1
25 PSV Eindhoven 1 2
26 Viking 1 2
27 LASK 0 1
28 Inter 0 2
29 Oporto 0 1
30 Slavia Prague 0 2
31 Napoles 0 2
32 Lille 0 2
33 Feyenoord 0 1
34 Galatasaray 0 2
35 Slovan Bratislava 0 1
36 Bodo/Glimt 0 1

Onces iniciales probables

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Dani Ceballos, Facundo Bernal, Isco, Abdessamad Ezzalzouli, Rodrigo Riquelme, Troy Parrott.
OPORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Nehuen Perez; Victor Froholdt, Alan Varela, Gabriel Veiga; Andre Silva, Pepe, Oskar Pietuszewski.

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna
20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis
17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe
14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
08/09/2026 Champions Lille 2-3 Betis

Últimos Resultados de Oporto

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions FC Porto 0-2 Manchester City
12/03/2024 Champions Arsenal 5-2 FC Porto
21/02/2024 Champions FC Porto 1-0 Arsenal
13/12/2023 Champions FC Porto 5-3 Shakhtar Donetsk
28/11/2023 Champions Barcelona 2-1 FC Porto
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