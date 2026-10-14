Real Betis - Oporto, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Oporto: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de octubre de 2026.
El Betis se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Oporto este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio Benito Villamarin
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Barcelona
| 6
| 2
|2
| Sporting CP
| 6
| 2
|3
| Arsenal
| 6
| 2
|4
| Bayern Munich
| 4
| 2
|5
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|6
| Como
| 3
| 1
|7
| Manchester United
| 3
| 2
|8
| VfB Stuttgart
| 3
| 1
|9
| Manchester City
| 3
| 1
|10
| Villareal
| 3
| 2
|11
| Real Betis
| 3
| 1
|11
| Aston Villa
| 3
| 1
|13
| Atlético de Madrid
| 3
| 2
|14
| Borussia Dortmund
| 3
| 1
|15
| Real Madrid
| 3
| 1
|15
| Liverpool
| 3
| 1
|17
| AEK Athens
| 3
| 1
|18
| Club Brugge
| 3
| 2
|19
| Lens
| 3
| 2
|20
| RB Leipzig
| 3
| 2
|21
| Sabah FK
| 3
| 2
|22
| Shakhtar Donetsk
| 1
| 1
|22
| Roma
| 1
| 1
|24
| Fenerbahce
| 1
| 1
|25
| PSV Eindhoven
| 1
| 2
|26
| Viking
| 1
| 2
|27
| LASK
| 0
| 1
|28
| Inter
| 0
| 2
|29
| Oporto
| 0
| 1
|30
| Slavia Prague
| 0
| 2
|31
| Napoles
| 0
| 2
|32
| Lille
| 0
| 2
|33
| Feyenoord
| 0
| 1
|34
| Galatasaray
| 0
| 2
|35
| Slovan Bratislava
| 0
| 1
|36
| Bodo/Glimt
| 0
| 1
Onces iniciales probables
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Dani Ceballos, Facundo Bernal, Isco, Abdessamad Ezzalzouli, Rodrigo Riquelme, Troy Parrott.
OPORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Nehuen Perez; Victor Froholdt, Alan Varela, Gabriel Veiga; Andre Silva, Pepe, Oskar Pietuszewski.
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Lille
| 2-3
| Betis
Últimos Resultados de Oporto
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/09/2026
| Champions
| FC Porto
| 0-2
| Manchester City
|12/03/2024
| Champions
| Arsenal
| 5-2
| FC Porto
|21/02/2024
| Champions
| FC Porto
| 1-0
| Arsenal
|13/12/2023
| Champions
| FC Porto
| 5-3
| Shakhtar Donetsk
|28/11/2023
| Champions
| Barcelona
| 2-1
| FC Porto