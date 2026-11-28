Onces Iniciales probables: Betis - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de noviembre de 2026.
El Betis, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante Rayo este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada como local contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 31
| 13
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 13
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Racing
| 20
| 14
|16
| Permanencia
| Rayo
| 12
| 12
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 13
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 13
Onces iniciales probables
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Pablo Fornals, Antony, Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Juan Hernandez.
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Isi Palazon, Pathe Ciss, Jorge de Frutos, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Sergio Camello.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|22/12/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|17/03/2024
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Betis
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2026
| Champions
| Slovan Bratislava
| 0-2
| Betis
|21/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Betis
|08/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-2
| Betis
|04/11/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-1
| Betis
|31/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Valencia
|08/11/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Rayo
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|24/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-3
| Elche
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo