Roma - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Roma - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de octubre de 2026.
El Roma se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Real Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Stadio Olimpico, Rome
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Barcelona
| 6
| 2
|2
| Sporting CP
| 6
| 2
|3
| Arsenal
| 6
| 2
|4
| Bayern Munich
| 4
| 2
|5
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|6
| Como
| 3
| 1
|7
| Manchester United
| 3
| 2
|8
| VfB Stuttgart
| 3
| 1
|9
| Manchester City
| 3
| 1
|10
| Villareal
| 3
| 2
|11
| Real Betis
| 3
| 1
|11
| Aston Villa
| 3
| 1
|13
| Atlético de Madrid
| 3
| 2
|14
| Borussia Dortmund
| 3
| 1
|15
| Real Madrid
| 3
| 1
|15
| Liverpool
| 3
| 1
|17
| AEK Athens
| 3
| 1
|18
| Club Brugge
| 3
| 2
|19
| Lens
| 3
| 2
|20
| RB Leipzig
| 3
| 2
|21
| Sabah FK
| 3
| 2
|22
| Shakhtar Donetsk
| 1
| 1
|22
| Roma
| 1
| 1
|24
| Fenerbahce
| 1
| 1
|25
| PSV Eindhoven
| 1
| 2
|26
| Viking
| 1
| 2
|27
| LASK
| 0
| 1
|28
| Inter
| 0
| 2
|29
| Oporto
| 0
| 1
|30
| Slavia Prague
| 0
| 2
|31
| Napoles
| 0
| 2
|32
| Lille
| 0
| 2
|33
| Feyenoord
| 0
| 1
|34
| Galatasaray
| 0
| 2
|35
| Slovan Bratislava
| 0
| 1
|36
| Bodo/Glimt
| 0
| 1
Onces iniciales probables
ROMA: Pierluigi Gollini; Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, Marten de Roon, Manu Kone, Wesley, Paulo Dybala, Matias Soule, Donyell Malen.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Vinicius Junior, Arda Guler, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.
Últimos Resultados de Roma
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/09/2026
| Champions
| Fenerbahce
| 1-1
| Roma
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
|20/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Real Madrid
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|08/09/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Inter