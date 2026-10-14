Roma - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Roma - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions
Onces Iniciales probables: Roma - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 14 octubre 2026 16:00
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Madrid, 14 de octubre de 2026.

El Roma se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Real Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Stadio Olimpico, Rome

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Barcelona 6 2
2 Sporting CP 6 2
3 Arsenal 6 2
4 Bayern Munich 4 2
5 Paris Saint-Germain 3 1
6 Como 3 1
7 Manchester United 3 2
8 VfB Stuttgart 3 1
9 Manchester City 3 1
10 Villareal 3 2
11 Real Betis 3 1
11 Aston Villa 3 1
13 Atlético de Madrid 3 2
14 Borussia Dortmund 3 1
15 Real Madrid 3 1
15 Liverpool 3 1
17 AEK Athens 3 1
18 Club Brugge 3 2
19 Lens 3 2
20 RB Leipzig 3 2
21 Sabah FK 3 2
22 Shakhtar Donetsk 1 1
22 Roma 1 1
24 Fenerbahce 1 1
25 PSV Eindhoven 1 2
26 Viking 1 2
27 LASK 0 1
28 Inter 0 2
29 Oporto 0 1
30 Slavia Prague 0 2
31 Napoles 0 2
32 Lille 0 2
33 Feyenoord 0 1
34 Galatasaray 0 2
35 Slovan Bratislava 0 1
36 Bodo/Glimt 0 1

Onces iniciales probables

ROMA: Pierluigi Gollini; Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, Marten de Roon, Manu Kone, Wesley, Paulo Dybala, Matias Soule, Donyell Malen.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Vinicius Junior, Arda Guler, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.

Últimos Resultados de Roma

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/09/2026 Champions Fenerbahce 1-1 Roma

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
15/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Madrid
12/09/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Rayo
08/09/2026 Champions Real Madrid 2-1 Inter
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