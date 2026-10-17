Valencia - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Valencia - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 17 octubre 2026 16:04
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Madrid, 17 de octubre de 2026.

El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante Athletic este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra Racing, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 24 8
2 Champions Atlético 22 9
3 Champions Betis 19 8
4 Champions Real Madrid 18 8
5 Europa League Sevilla 14 8
6 Conference League Real Sociedad 13 8
10 Permanencia Athletic Bilbao 8 6
18 Descenso Elche 6 8
19 Descenso Valencia 5 8
20 Descenso Malaga 4 8

Onces iniciales probables

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Mouctar Diakhaby, Justin De Haas, Jose Gaya; Daniel Raba, Guido Rodriguez, Pepelu, Javier Guerra, Ryunosuke Sato, Hugo Duro.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Peio Canales, Alex Berenguer, Inaki Williams.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao
28/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Valencia
20/01/2024 LaLiga Valencia 1-0 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia
20/09/2026 LaLiga Valencia 2-3 Real Sociedad
15/09/2026 LaLiga Alavés 0-1 Valencia
11/09/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Valencia
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés
12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético
30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
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