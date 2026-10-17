Valencia - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de octubre de 2026.
El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante Athletic este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra Racing, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 8
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 14
| 8
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|10
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 8
| 6
|18
| Descenso
| Elche
| 6
| 8
|19
| Descenso
| Valencia
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Onces iniciales probables
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Mouctar Diakhaby, Justin De Haas, Jose Gaya; Daniel Raba, Guido Rodriguez, Pepelu, Javier Guerra, Ryunosuke Sato, Hugo Duro.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Peio Canales, Alex Berenguer, Inaki Williams.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|28/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Valencia
|20/01/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao