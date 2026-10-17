Valencia - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de octubre de 2026.

El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante Athletic este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra Racing, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Betis 19 8 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 10 Permanencia Athletic Bilbao 8 6 18 Descenso Elche 6 8 19 Descenso Valencia 5 8 20 Descenso Malaga 4 8

Onces iniciales probables

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Mouctar Diakhaby, Justin De Haas, Jose Gaya; Daniel Raba, Guido Rodriguez, Pepelu, Javier Guerra, Ryunosuke Sato, Hugo Duro.ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Peio Canales, Alex Berenguer, Inaki Williams.

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