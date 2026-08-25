Valencia - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de agosto de 2026.
El Valencia, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante Betis este martes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Pepelu, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Filip Ugrinic, Javier Guerra, Guido Rodriguez; Arnaut Danjuma, Hugo Duro.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|23/11/2024
| LaLiga
| Valencia
| 4-2
| Betis
|20/04/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Betis
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis
|12/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Elche
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis