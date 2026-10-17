Villareal - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de octubre de 2026.

El Villareal, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante Elche este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Betis 19 8 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 11 Permanencia Villarreal 8 8 18 Descenso Elche 6 8 19 Descenso Valencia 5 8 20 Descenso Malaga 4 8

Onces iniciales probables

VILLAREAL: Luiz Junior; Alex Freeman, Juan Foyth, Sergi Cardona, Renato Veiga; Ilias Akhomach, Nathan Saliba, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Ayoze Perez.ELCHE: Matias Dituro; Ruben Sanchez, Roy Revivo, Victor Chust, Federico Redondo; Gonzalo Villar, Thomas Lemar, German Valera, Javi Morcillo; Lucas Cepeda, Fer Nino.

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