Villareal - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de octubre de 2026.
El Villareal, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante Elche este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 8
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 14
| 8
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|11
| Permanencia
| Villarreal
| 8
| 8
|18
| Descenso
| Elche
| 6
| 8
|19
| Descenso
| Valencia
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Onces iniciales probables
VILLAREAL: Luiz Junior; Alex Freeman, Juan Foyth, Sergi Cardona, Renato Veiga; Ilias Akhomach, Nathan Saliba, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Ayoze Perez.
ELCHE: Matias Dituro; Ruben Sanchez, Roy Revivo, Victor Chust, Federico Redondo; Gonzalo Villar, Thomas Lemar, German Valera, Javi Morcillo; Lucas Cepeda, Fer Nino.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|04/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 3-1
| Villarreal
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/10/2026
| Champions
| Villarreal
| 3-1
| SSC Napoli
|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad