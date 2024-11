Alcaraz sigue con vida en las Finales de la ATP

El tenista español Carlos Alcaraz durante el partido ante Andrey Rublev en las Nitto ATP Finals. - Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA / DPA

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se impuso este miércoles en la segunda jornada de la fase de grupos de las Finales de la ATP, que se disputan en Turín (Italia), al ruso Andrey Rublev en dos sets (6-3, 7-6(8)) en una hora y 38 minutos de partido, un triunfo que le permite seguir manteniendo opciones de alcanzar las semifinales.

Alcaraz sigue vivo en el evento gracias a esta obligada victoria en su segundo partido, donde además lo hizo en dos mangas, un elemento a tener en cuenta ante un hipotético triple empate. El murciano dejó atrás los problemas físicos del día de su debut, en el que jugó lastrado por un fuerte catarro ante Casper Ruud y cayó en dos mangas, y recuperó parte de su mejor tenis para ganar a un Rublev al que, pese a mostrar un gran nivel de juego, le perjudicaron los errores en los momentos clave de ambas mangas.

El tenista español, que saltó a la pista del Pala Alpitour de Turín con una cinta rosa en su nariz para ayudarle a respirar, estuvo mucho más certero con sus golpes que en su primer partido, bajando los errores no forzados hasta 26 por los 33 puntos ganadores. Además, estuvo notable con el saque, que no cedió durante todo el encuentro, con el que no ofreció ni un sólo resquicio al moscovita, firmando 10 'aces' y un 77 por ciento de puntos ganados.

El encuentro arrancó con ambos jugadores entonados y con un ritmo de juego muy alto, que evidenciaba la mejora de ambos tras una primera jornada en la que sufrieron. Así, tanto Rublev como Alcaraz mantuvieron sus servicios en sus primeros dos turnos con comodidad, y sería en el quinto juego del partido cuando llegarían las primeras opciones de rotura. Ahí, el murciano subió su nivel, pero pese a tener dos opciones de 'break', no consiguió quebrar el saque del ruso.

Lo que sí consiguió el de El Palmar fue ganar en confianza en su tenis y así lo demostró en los siguientes juegos. Primero, mantuvo su saque en blanco, y después finiquitaría el set con otros tres juegos consecutivos en los que conseguiría hasta dos 'breaks' sobre el saque de Rublev.

Carlos Alcaraz había recuperado su mejor tenis en el tramo final del primer set y ese estado de gracia lo prolongó a la segunda manga, que arrancó de manera arrolladora con un servicio en blanco y presionando al resto. Sin embargo, ese buen momento no se tradujo en ventaja en el marcador por la resistencia del ruso, que supo aguantar y mantener el equilibrio en todo momento, sobre todo cuando conectó primeros.

Ninguno de los jugadores falló ni dio concesión alguna con su servicio y mandaron el desenlace del set al 'tie-break'. Y en el momento decisivo, el mejor Alcaraz volvió a emerger para tomar ventaja con un inicio fulgurante que lo colocó con 4-1 favorable. Pero Rublev tiró de casta para igualar e incluso disponer de dos bolas, ambas salvadas desde el saque y con nervios de acero por el español, que en su siguiente bola de partido no perdonó para cerrar el choque.

Una victoria vital para que Carlos Alcaraz siga con opciones de avanzar a las semifinales de estas Finales. Eso sí, el murciano tendrá que esperar el resultado del duelo entre Alexander Zverev y Casper Ruud para saber qué necesitaría en su obligada victoria en su último partido ante el alemán para alcanzar por segunda vez en su carrera a la penúltima ronda del torneo.