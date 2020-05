Ángel Ruiz-Cotorro: "No veo una vacuna para el coronavirus a muy corto plazo"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Ángel Ruiz-Cotorro, médico de la Real Federación Española de Tenis (RFET), cree que la gente se tendrá que "acostumbrar a vivir una temporada" con el coronavirus porque no ve "a muy corto plazo" la existencia de una vacuna.

"Ojalá haya la posibilidad de vacunarnos, sería una gran adelanto y podríamos estar tranquilos, pero no sé cómo va a evolucionar y creo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el virus una temporada y ser conscientes de lo que significa", señaló Ruiz-Cotorro en su participación de este martes en el foro #Conectados del diario 'As'.

El médico se mostró seguro de que se irán consiguiendo "tratamientos", pero no ve una vacuna "a muy corto plazo", por lo que se deberá principalmente "guardar todas las medidas de seguridad". "Y el día que haya vacuna, vacunarse, sobre todo los que no tengan inmunidad y tengan riesgo. El que no quiera, es un tema personal suyo, pero creo que la mayoría lo hará", advirtió.

Ruiz Cotorro, que se vio afectado por el coronavirus, recalcó que existe "incertidumbre", pero que hay que prepararse para "cómo afrontar cada fase". "Cuando empiece todo el mundo dar ya soporte médico para que todo el mundo sepa qué hacer. Nos tenemos que poner a competir, pero en las condiciones más seguras", indicó.

"Hay que plantearse cómo estábamos hace seis meses, cómo estamos ahora y cómo estaremos dentro de seis, que es un tiempo muy amplio para lo bueno y para lo malo. Tenemos que ver qué ocurre cuando la gente salga a la calle y al primero que haga algo diferente en el deporte, los demás le van a seguir. La Copa Davis tiene margen porque es diciembre, pero es corto en relación a la situación que tenemos para jugar con público. Los dos o tres próximos meses van a ser muy importantes para ver qué pasa con el deporte este año", aseguró.