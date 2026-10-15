Carlos Alcaraz se apunta al torneo de Viena

Archivo - Carlos Alcaraz - Li Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz aceptó una invitación para disputar el torneo ATP 500 de Viena del 26 de octubre al 1 de noviembre, sobre pista dura bajo techo, después de su temprana eliminación en el Masters 1000 de Shanghái y el aplazamiento del 'Six Kings Slam'.

El campeón de siete 'Grand Slams' regresará a Viena por primera vez desde 2021. En aquella edición, con apenas 18 años, Alcaraz derrotó a Andy Murray camino de las semifinales en su primera visita al torneo, para caer ante un Alexander Zverev a la postre campeón.

Alcaraz ostenta un balance de 33-5 en la temporada 2026, pese a ser eliminado en la tercera ronda de la cita en Shanghái. El español, que ya tiene confirmada su presencia en las Finales ATP, reapareció en el US Open tras cuatro meses de lesión y llegó hasta cuartos, para después ser campeón del torneo de Tokio.

El de El Palmar se une a un cartel importante en Viena, donde coincidirá con figuras Top 10 como Zverev, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Alex de Miñaur. Alcaraz tenía previsto estar en Riad del 21 al 24 de octubre, pero el Six Kings Slam saudí quedó aplazado para finales de año por la situación bélica en la zona.