Carlos Alcaraz gana con solvencia en su debut en Barcelona

Alejandro Davidovich y Casper Ruud también pasaron a Tercera Ronda



BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz empezó de la mejor forma posible la defensa del título en el Barcelona Open Banc Sabadell-70º Trofeo Conde de Godó, con una victoria sobre el portugués Nuno Borges (6-3 y 6-1) para avanzar a Tercera Ronda con un juego sólido y preciso en su reencuentro con la tierra batida.

Con solvencia, sin titubeos, con variedad de puntos y un saque férreo, así fue avanzando Carlos Alcaraz --número 2 del mundo y primer cabeza de serie del torneo-- hacia el último punto del partido; 3 bolas de partido con 5-1 arriba y 40-0.

El murciano, de 19 años, realizó un gran saque que provocó que el resto de Nuno Borges --79 del mundo y ganador de 4 'Challengers'-- se fuera largo. Así pudo celebrar Alcaraz su primera victoria en Barcelona en esta edición en la que defiende título y en su primer partido desde la 'semi' del Masters 1.000 de Miami del 1 de abril.

En 1:03 horas de partido se 'comió' Alcaraz a Borges, que fue de más a menos. El luso pudo oponer cierta resistencia con su saque en el primer set (6-3), pero el gran repertorio del murciano fue doblegando la moral al luso, que apenas pudo sumar un juego en la segunda manga.

Alcaraz, que llegó el pasado jueves a Barcelona tras decidir no jugar --por estar renqueante de una lesión-- en Montecarlo, optó por jugar este martes y tener, en caso de victoria como así fue, tener el miércoles de descanso antes de encarar el duelo de Tercera Ronda del jueves.

Los otros partidos de Segunda Ronda jugados este martes no dieron lugar a la sorpresa. Por lo menos en cuanto a Casper Ruud, tercer cabeza de serie del torneo barcelonés, que superó por 6-2 y 7-6[1] al estadounidense Ben Shelton. El noruego, pese a sufrir en la segunda manga, sigue vivo tras superar el estreno en la Pista Rafa Nadal y dejó grandes puntos, sobre todo en la red.

Por su parte, el español Alejandro Davidovich Fokina, el décimo cabeza de serie en este 70º Godó, superó al argentino Tomás Martín Etcheverry (6-3 y 6-3) en apenas hora y media de partido. Davidovich aprovechó la mitad de las 8 bolas de rotura que tuvo y, con un servicio sólido pese a 2 dobles faltas y ningún ace, superó a Etcheverry en un duelo inédito entre el español, actual número 38 del mundo, y el argentino (59).

Entre los partidos de Primera Ronda, el más importante fue el que jugó, y perdió, el veterano Feliciano López ante el belga David Goffin (7-6[3], 6-7[4] y 6-0). Un partido de 2:15 horas en el que el toledano, jugador del RCTB-1899, se despidió a sus 41 años del torneo de su club tras 22 ediciones.

"Me he quedado sin energía en el tercer set, una pena sobre todo tras ese segundo set remontando. No podía con mi alma", comentó del partido. "Aquí soñé con que podía ser tenista. Vine de niño a Barcelona con el sueño de jugar este torneo. Con 16 años jugué el primer Godó desde la qualy, y hubiera dicho entonces que era imposible jugar 22 Godó", añadió sobre su despedida en Barcelona, el año que pondrá fin a su carrera como tenista.

El resto de españoles en Primera Ronda tampoco pudo superar la jornada. Perdieron tanto Jaume Munar, contra el italiano de la 'qualy' Matteo Arnaldi (6-3 y 6-4), como Albert Ramos-Viñolas --ante el ecuatoriano Emilio Gómez (6-3, 1-6 y 6-4) como Fernando Verdasco, contra el italiano Francesco Passaro (6-1 y 6-1).

Otro veterano, como el argentino Diego Schwartzman, superó al joven chino Yibing Wu por 6-2 y 6-2, mismo resultado que le valió a Alexander Shevchenko para superar al italiano Lorenzo Giustino. El también argentino Pedro Cachin batió al neerlandés Gijs Brouwer por 6-3 y 7-5.