Carlos Alcaraz: "Quiero el número dos y eso significa que tengo que hacer buen tenis y estar fresco mentalmente"

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz dejó claro este lunes que uno de sus objetivos en lo que resta de temporada es "acabar segundo en el ranking de la ATP" y que para ello necesitará hacer "buen tenis y estar fresco mentalmente", empezando por el torneo de París-Bercy, noveno y último Masters 1000 de la temporada que no se le ha dado demasiado bien y donde debutará ante un rival incómodo como el chileno Nicolás Jarry.

"Quiero acabar segundo en el ranking y eso significa que tengo que hacer un buen tenis y estar fresco mentalmente, hacer buenos resultados en los últimos torneos", aseguró Alcaraz en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web de la ATP y previas a su debut este martes en un torneo que no se le ha dado demasiado bien.

El murciano no esconde que en este Masters 1.000 no ha hecho "buen tenis". "Probablemente, al final del año, he estado cansado o, como dije el año pasado, tenía que entender que la temporada sigue después de septiembre", admitió el ganador de cuatro 'Grand Slams', que sólo ha alcanzado una vez los cuartos de final en París-Bercy.

El número dos del mundo admitió que en 2023 llegó "cansado" y que por ello no jugó "tan bien" como le hubiese gustado. "Pero este año creo que la sensación es diferente", advirtió el campeón de Roland Garros y Wimbledon este 2024.

"Simplemente tengo que entender que la temporada continúa. Después de una larga gira (por Asia), al menos para mí porque he estado fuera de casa durante un mes y medio, debo saber que la temporada sigue, que tengo torneos importantes por delante, donde quiero llegar lejos y hacer buen tenis", reiteró Alcaraz.

Para ello, tiene claro que lo debe "hacer". "He estado haciendo un gran trabajo últimamente, así que creo que estoy preparado para hacer buenos resultados o al menos llegar más lejos que el año pasado, lo cual creo que no es muy difícil", bromeó el tenista español.

Alcaraz se ha encontrado unas pistas "muy, muy rápidas". "Sinceramente, no esperaba esa velocidad, pero creo que voy a estar listo para el partido, tengo mucha confianza y ganas de que empiece el torneo", remarcó.

Finalmente, sobre un nuevo posible duelo con el italiano Jannik Sinner, fue claro. "No importa que le haya ganado tres veces. Mi porcentaje de victoria este año es muy, muy alto, pero Jannik está a otro nivel este año, supera el 91 por ciento de victorias este año y pocos jugadores han hecho eso antes", advirtió.

Carlos Alcaraz arrancará este martes su andadura en el últimos Masters 1000 de la temporada, donde parte como segundo cabeza de serie y que no se le ha dado excesivamente bien en sus anteriores participaciones, por lo que debe mejorar si no quiere ver peligrar el número dos que acecha el alemán Alexander Zverev.

De momento, en este evento, tiene como mejor resultado los cuartos de final del año 2022, donde tuvo además que retirarse ante el danés Holger Rune. Un año antes, perdió en la tercera ronda ante el francés Hugo Gaston, mientras que en su última participación, con un nivel de tenis más bajo de lo habitual, perdió en su debut ante el ruso Roman Safiullin.

El inicio no se presume nada cómodo para el jugador de El Palmar ya que se medirá al chileno Nicolás Jarry, verdugo del italiano Lorenzo Sonego y un tenista que siempre le ha creado problemas en sus tres anteriores enfrentamientos, aunque sólo le ganó el último, este año en la tierra batida de Buenos Aires por 7-6(3), 6-3. Las victorias del murciano, ambas en 2023, fueron en Wimbledon, en cuatro mangas, y en Río de Janeiro (Brasil), en tres.