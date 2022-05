Carmen Balmaseda, primera Tennis Lover Manager del mundo en el Mutua Madrid Open

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La extremeña Carmen Balmaseda, de 26 años, ha sido seleccionada por el grupo Adecco para trabajar como la primera Tennis Lover Manager en el Mutua Madrid Open, cuya vigésima edición se disputa en la Caja Mágica de Madrid hasta el próximo 8 de mayo.

Adecco, como proveedor oficial de Recursos Humanos del torneo, ha contratado a más de 350 personas para trabajar en él, entre ellas a

Carmen Balmaseda, cuya misión principal es la de llevar al límite su pasión por el tenis como ver todos los partidos, asistir a los entrenamientos, acompañar a los tenistas y, entre otras funciones, sacar la foto final del podio.

Carmen Balmaseda, a la que un fotógrafo le acompañe para capturar su experiencia, ha sido seleccionada entre los más de 1.500 aspirantes que se inscribieron en un proceso que finalizó el pasado 29 de abril. Para superarlo, ha tenido que demostrar sus conocimientos sobre el tenis y aptitudes y dotes comunicativas para transmitir su pasión por el tenis.

Natural de Badajoz y Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Cáceres, esta extremeña ha trabajado como profesora de inglés y de lengua y literatura. Ha dado también sus primeros pasos en el mundo de la literatura y cuenta con dos publicaciones: una aportación en una antología y una novela negra.

La primera Tennis Lover Manager de la historia juega al tenis desde los 5 años y ha participado en torneos de prestigio en Extremadura. "Mi pasión por este deporte comenzó a una edad muy temprana. Era tan pequeña que tengo la sensación de haber nacido con una raqueta de tenis en la mano. A partir de ahí ya todo fueron partidos, voleas, dejadas. El tenis se convirtió en una parte muy importante de mi vida. Con 17 años tuve que dejar de jugar para centrarme en los estudios, pero siempre he seguido de cerca el tenis profesional, no me pierdo un partido y sigo jugando con los amigos", comentó.

También convertirá los momentos de espera del torneo en experiencias únicas mediante sorteos y concursos y está retransmitiendo su experiencia a través de diversos canales y redes sociales como Twitch.

"Ahora, como Tennis Lover Manager, me propongo llevar al límite esta pasión que me ha acompañado desde pequeña y transmitirla a los demás para que aprendan a disfrutar de este bello deporte tanto como yo. ¡Empieza una semana mágica en el Mutua Madrid Open!", destacó.