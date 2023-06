Caroline Wozniacki regresa al tenis profesional

Caroline Wozniacki during the French Open, Grand Slam tennis tournament on June 8, 2023 at Roland Garros stadium in Paris, France. Photo Victor Joly / DPPI

La danesa Caroline Wozniacki, exnúmero uno del mundo y campeona del Abierto de Australia 2018, ha anunciado su regreso en la próxima gira americana de verano al tenis profesional, que dejó en 2020, tras considerar que todavía tiene "metas por lograr" y para ser un ejemplo para sus dos hijos.

"Durante estos últimos tres años lejos del juego, pude recuperar el tiempo perdido con mi familia, me convertí en madre y ahora tengo dos hermosos hijos por los que estoy muy agradecida. Pero todavía tengo metas que quiero lograr. Quiero mostrarles a mis hijos que puedes perseguir tus sueños sin importar tu edad o rol. Decidimos como familia que es hora. Voy a volver a jugar y no puedo esperar", declaró Wozniacki en su perfil de 'Twitter' donde enlazó una entrevista en la revista 'Vogue' publicada este jueves y donde anunciaba su vuelta.

La tenista de 32 años, ganadora del Abierto de Australia y de las Finales de la WTA en 2017 y que alcanzó el número uno del mundo, se retiró después de jugar el 'grande' de Melbourne Park en 2020. La danesa estuvo sin golpear una pelota de tenis "más de dos años" después de su último partido, hasta que un día volvió a hacerlo y se sintió "como nunca".

"Mi padre me vio practicar ese día y dijo: 'Parece que lo estás disfrutando más'. Así fue exactamente como me sentí, estaba relajada y divirtiéndome, y de alguna manera eso me permitió ver todo más claramente", argumentó en 'Vogue'.

Wozniacki va a jugar el US Open, ya que no se cansa de la "atmósfera eléctrica" de Nueva York, y ha jugado muy bien allí durante "años y años", aunque "para coger ritmo" primero jugará en Montreal. "Después del US Open, tendré un par de meses para prepararme para Australia y seguiremos desde allí. Los Juegos Olímpicos de París son definitivamente un objetivo también", recalcó.

No puede dar una fecha de hasta cuando durará esta aventura, pero si que confirma que en cinco años será "demasiado tarde", aunque cree en sus opciones. "No voy a hacer predicciones, pero si no creyera en mí misma, no estaría haciendo esto, soy demasiado competitiva como para simplemente presentarme", remarcó.

La de Odense no está nerviosa, porque está volviendo a "algo que ama", aunque sí lo estará "antes de un partido". "¿Puedo ganar el US Open? Creo que sí. ¿Puedo ganar el Abierto de Australia? Creo que sí. Es por eso que estoy haciendo esto. Y supongo que veremos qué pasa", concluyó.