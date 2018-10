Carreño: "Queremos ganar la eliminatoria y que vuelva Nadal para la final"

Actualizado 13/09/2018 20:06:15 CET

El tenista español Pablo Carreño se mostró deseoso de jugar la eliminatoria de semifinales de la Copa Davis ante Francia, que comienza este viernes en Lille, y aseguró que quieren "dar un paso adelante, ganar la eliminatoria" para que "luego vuelva Rafa Nadal a jugar la final" y poder levantar la Ensaladera.

"Obviamente no tener a Rafa (Nadal) se nota en el equipo porque con Rafa todo es un poquito más fácil, es el mejor jugador del mundo en este momento. Aún así somos un equipo completo con buenos jugadores y, a pesar de su baja, intentaremos dar el máximo. Nos haría mucha ilusión dar ese paso adelante para que luego vuelva Rafa para jugar la final", indicó en declaraciones a la organización del torneo.

El gijonés, que se perdió la anterior ronda de la Copa Davis, llega a la penúltima fase "recuperado" de sus molestias físicas. "Tenía muchas ganas de poder jugar esta eliminatoria, sobre todo después del US Open, porque no estaba seguro de llegar al cien por cien. Pero hemos hecho una buena recuperación, el médico me ha dado el alta y el técnico confía en mí. De nivel de juego estoy bien, en Estados Unidos me encontré bien, con mucha confianza y eso no lo he perdido en una semana", indicó.

En relación al duelo que abrirá la serie, que le enfrentará este viernes a Benoit Paire, el asturiano explicó que contra este jugador "los partidos siempre son difíciles" aunque este año le ganase en tierra batida, el choque de mañana será en pista dura.

"Es un poquito irregular, pero con el público a su favor seguramente no tenga esa irregularidad", dijo el jugador de 27 años. "Esta pista indoor le beneficia un poquito más a él, tiene buen saque y golpea duro, pero también es su primer partido en la Davis y eso -quizá- le perjudique un poco", finalizó.