Davidovich: "La primera eliminatoria es República Checa y es un 'equipazo'"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich dejó claro este lunes que deben centrarse en el "'equipazo'" que es la República Checa, rival del debut el miércoles en la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, y no pensar en si jugará Novak Djokovic con Serbia, mientras que confesó que espera cumplir en Valencia su "sueño" de jugar un individual de la competición.

"La primera eliminatoria es República Checa. No quiero adelantarme a Serbia porque la República Checa tiene un 'equipazo' y tenemos que estar todos muy preparados para sacar esa eliminatoria. Cuando venga Serbia, venga Djokovic y venga quien quiera venir, estaremos también preparados", subrayó Davidovich en rueda de prensa.

El andaluz vio al número uno del mundo "un set" en la final de este domingo del Abierto de los Estados Unido. "Y creo que fue suficiente, estaba jugando a un nivel bastante alto y se veía. Yo ya sabía de antemano que lo iba a ganar porque le vi también allí en el US Open y la verdad que estaba con mucha confianza", aseguró

"Como dije al principio de año, mi intención a nivel personal era

mantener el nivel de mi juego lo más alto posible durante todo el año y también uno de los objetivos era estar en Málaga (sede de la fase final de la Copa Davis) intentando jugar el individual", comentó Davidovich, que ejerce de número uno del equipo por su ranking.

El malagueño confesó que tiene "ilusión" por jugar un partido individual de la Copa Davis, ya que su única participación en la competición fue formando pareja con Pedro Martínez en un clasificatorio de 2022 contra Rumanía. "Tengo muchas ganas de saltar a la pista porque al final es un sueño que tengo de pequeño y encima en casa que es un punto bastante a favor", deseó.

"Seguramente tenga esa fuerza y, obviamente, tendré esa presión, pero creo que durante todo el año la he tenido a nivel personal y lo he ido haciendo bastante bien. Al final, también David (Ferrer, capitán) últimamente me ha aconsejado y me ha ayudado bastante, y seguramente lo tenga que escuchar en el banquillo", sentenció Davidovich.

Por su parte, Roberto Bautista celebró poder estar con el equipo después de un verano marcada por su lesión en el tobillo izquierdo que le dejó fuera de la gira norteamericana y el US Open. "Realmente fue un accidente más que una lesión y la verdad que hecho que haya sido un verano diferente", admitió el castellonense, que se dañó un tobillo mientras cuidaba uno de sus caballos.

"He tenido tiempo para descansar, para estar con mi familia y para recuperarme de la lesión. He tenido mucho tiempo para ponerme a punto, para entrenar, para hacer mucha preparación física que con tanto torneo la tienes un poco de lado. Cada día voy mejor y creo que, cada día que pasa, me voy sintiendo mejor en pista. Espero estar muy pronto disponible para jugar y para debutar otra vez en Copa Davis si el capitán lo decide", consideró.

Finalmente, Bernabé Zapata se mostró "muy contento" de poder jugar en su Valencia natal. "Para el equipo español es algo bastante importante jugar con la grada a favor. El objetivo del equipo es pasar a la fase final y yo estoy aquí para aportar en todo lo que se me diga, tanto si juego como si es desde fuera", resaltó.

"Y si tengo la oportunidad de jugar, intentaré dar lo mejor de mí mismo y de apoyarme mucho en el equipo, en la experiencia de todos los jugadores, y con eso intentar también disfrutar", afirmó el tenista valenciano, debutante en la selección española.