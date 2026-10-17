Davidovich tumba a Zverev y se mete en la final de Shanghái

Archivo - Alejandro Davidovich - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich ha alcanzado la final del torneo de Shanghái (China), octavo ATP Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de remontar este sábado en semifinales alemán Alexander Zverev (5-7, 6-4, 6-3), actual número dos del mundo y que ascenderá al primer puesto el próximo lunes, y espera rival del duelo entre su compatriota Rafa Jódar y el ruso Daniil Medvedev.

Así, el malagueño buscará su primera corona ATP Masters 1.000 y su tercer título del año -tras los de Mallorca y Chengdú- tras convertirse en el primer finalista español en el certamen asiático desde 2017, cuando Rafa Nadal se metió en el partido definitivo y cayó ante el suizo Roger Federer.

En Shanghái, Davidovich y Zverev se veían las caras por primera vez desde los octavos de final del Masters 1.000 de París de 2025, cuando el germano consiguió imponerse (6-2, 6-4). El andaluz, número 26 del mundo, sobrevivió a una bola de 'break' en contra nada más iniciarse el choque, y con servicios rápidos, sin respiro, mantuvo a raya al vigente campeón de Roland Garros y el US Open.

Sin embargo, un 0-40 al saque en el undécimo juego permitió a Zverev gozar de dos oportunidades de rotura, y su rival aprovechó la segunda de ellas para adelantarse en la contienda. Posteriormente, confirmó el quiebre con su servicio para adjudicarse la primera manga.

A pesar de todo, el español no acusó el golpe y empezó firme el segundo set, con varios juegos en blanco y gozando con 2-1 de dos ocasiones de 'break' que no fructificaron. Eso sí, en el último juego del parcial no falló y cerró la manga al resto para forzar la tercera y definitiva.

Y no pudo iniciarla mejor, rompiendo el primer saque de Zverev y adelantándose 3-0. Tres servicios seguidos en blanco le permitieron llevar la manga al 5-2 y tener la posibilidad de cerrar el partido al resto; de hecho, dispuso entonces de dos 'match points', pero los nervios le jugaron una mala pasada.

No erró, sin embargo, en su siguiente saque, y en su primera oportunidad puso fin al choque tras dos horas y dos minutos de lucha. "Es la mejor victoria de mi carrera. Jugar la final es muy bonito, pero ganar a un jugador del nivel de Zverev me da mucha confianza. Estoy muy contento del nivel al que he jugado. Quiero seguir disfrutando", reconoció tras el partido.

De esta manera, Davidovich jugará su segunda final de Masters 1.000 -después de caer en la de Montecarlo 2022- ante el ganador del duelo entre el madrileño Rafa Jódar y el ruso Daniil Medvedev, que se medirán este mismo sábado en la otra semifinal.