El director del Godó, David Ferrer, es "optimista" con Nadal y Alcaraz

BARCELONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Barcelona Open Banc Sabadell-71º Trofeo Conde de Godó, David Ferrer, se mostró "optimista" respecto a poder contar con los tenistas españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en el torneo barcelonés, con el mallorquín entrenando con "buenas sensaciones" en 'su' pista y con el murciano empezando a entrenar tras tener que renunciar a Montecarlo.

"Bueno, a día de hoy Rafa está entrenando. Está con buenas sensaciones tanto ayer, acabando su entrenamiento, como hoy, que ha entrenado dos horas en la pista central. Son buenas noticias. A partir de ahí, no está ni confirmado ni descartado. Día a día, como dice Rafa y su equipo", señaló Ferrer en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press.

"Bueno, estamos contentos de cómo está saliendo sus entrenamientos en este aspecto. No lo sé, si está más cerca de jugar. Eso es algo que tanto Rafa como su equipo tendrían que decir. Yo no me atrevería a hablar de un porcentaje", añadió, en este sentido, sobre el 12 veces ganador en Barcelona, que en caso de jugar se despediría en la Pista Rafa Nadal de su torneo fetiche.

Y más optimista es todavía con el doble vigente ganador del torneo, Carlos Alcaraz. "En el caso de Alcaraz, sabremos algo este fin de semana, el sábado o domingo. Ha empezado a entrenar hoy. Intento y creo que soy positivo de cara a que pueda estar con nosotros y la semana que viene pueda competir", alegó.

"Estará intentando jugar partidos o sets de entrenamiento para ver cómo se encuentra, pero a priori no es una lesión realmente importante como para que no pueda estar", opinó el extenista David Ferrer, desde hace unos años director del torneo ATP500 de Barcelona.

En cuanto a Roberto Bautista y Albert Ramos, invitados por la organización este viernes, aseguró que están encantados de ayudarles. "Roberto Bautista ha tenido un año con muchísimas lesiones y ahora ya está comenzando a poder competir y a ganar partidos. Y Albert Ramos lo mismo, ¿no? Son jugadores de casa, catalán, toda la vida en el Real Club de Tenis Barcelona y aquí contentos de poder ayudarlos y que estén con nosotros", señaló.