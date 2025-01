Djokovic: "Es más fácil juzgar y criticar que comprender"

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic lamentó su abandono de este viernes en las semifinales del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y reconoció que comenzó a sentir "cada vez más dolor al final del primer set", mientras que respondió a su críticos recalcando que "es más fácil juzgar que comprender", sin querer polemizar en exceso con la actitud de la grada de un torneo del que no sabe "cuánto" ha dado "en los últimos años".

"No había tocado la pelota desde el partido de Alcaraz, así que hasta una hora antes del partido hice todo lo que pude para controlar el desgarro muscular. Los medicamentos y supongo que la venda y el trabajo de fisioterapia ayudaron en cierta medida, pero hacia el final del primer set comencé a sentir cada vez más dolor y era demasiado para mí en ese momento. Un final desafortunado, pero lo intenté", apuntó Djokovic en rueda de prensa.

El de Belgrado reconoció que "podría ser" que hubiese continuado si hubiese ganado la primera manga, pero que notaba que su lesión iba "empeorando cada vez más". "Sabía que incluso si ganaba el primer set, iba a ser una batalla cuesta arriba enorme para mí el mantenerme en forma físicamente para estar con él en los intercambios durante otras dos, tres, cuatro horas. No creo que tuviera eso en el depósito hoy", subrayó.

"No lo sé, existe la posibilidad", replicó preguntado por si era su última vez en el Abierto de Australia. "Tendré que ver cómo va la temporada y si quiero seguir. Me gusta venir a Australia, aquí he tenido el mayor éxito de mi carrera, así que, si estoy en forma, sano, motivado, no veo ninguna razón por la que no pueda venir", añadió.

En cuanto a las posibles críticas de extenistas como John McEnroe y Boris Becker, no quiso entrar en detalla y se limitó a recordar que "siempre es más fácil juzgar y criticar, que comprender", mientras que sobre los abucheos recibidos por parte de la grada tras su abandono, también fue claro.

"No sé qué decir. Hay gente que vino aquí, pagó las entradas, esperó la batalla y no está satisfecha. Intento comprenderlos, no sé si me entienden, pero sé lo que hay en mi cuerpo, lo que siento. No sé cuánto he dado en este torneo en los últimos 20 años, ahí es donde me detendré, no quiero seguir en la dirección equivocada", zanjó.

El exnúmero uno del mundo no esconde que se ha lesionado "bastante en los últimos años". "No sé exactamente cuál es la razón, quizás se deba a varios factores diferentes, pero seguiré adelante y seguiré luchando por ganar más 'Grand Slams' mientras sienta que tengo ganas de aguantar todo esto estaré aquí", advirtió.

Sobre si continuará su relación con Andy Murray, reconoció que no había hablado todavía con el escocés "sobre los pasos a seguir". "Hablaré con Andy y le agradeceré el estar aquí conmigo. Le daré mi opinión, que es, por supuesto, positiva, y veré cómo se siente y daremos el siguiente paso. Es un poco difícil ahora cambiar de página y comenzar a hablar sobre cuáles son los próximos pasos, necesitamos calmarnos un poco y luego hablaremos", comentó.

"Creo que jugué muy bien en el torneo y me gustaban mis posibilidades si estaba físicamente en forma y listo para luchar. Nunca iba a ser una batalla fácil hoy, tampoco lo fue para Zverev. Creo que estaba golpeando la pelota muy bien y hay muchos aspectos positivos que sacar en términos de cómo jugué. Las semifinales son un muy buen resultado considerando, las circunstancias, pero no es satisfactorio para mí y para mis estándares porque siempre busca llegar a la final y luchar por un trofeo", detalló el ganador de 24 'grandes' sobre su rendimiento.