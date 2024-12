Djokovic: "Como uno de mis mayores rivales, Murray tiene una perspectiva única sobre mi juego"

El serbio confía en jugar más y mejor en 2025 tras una temporada de "más derrotas y altibajos"

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic explicó su primera experiencia con Andy Murray como entrenador de cara al inicio de la temporada en Australia, una relación que se le ha hecho "extraña" pero a la vez le ha aportado "una perspectiva única" sobre su juego, de cara a su regreso a la acción esta semana en la cita ATP de Brisbane.

'Nole', de 37 años y campeón de un récord de 24 'Grand Slams', vuelve a la acción desde que cayera en la final del torneo de Shanghái a finales de septiembre. Mucho tiempo y, encima, con un nuevo miembro en su equipo como es el extenista Andy Murray, con quien pasó diez días preparándose para el inicio de la temporada.

"Estar del mismo lado de la red es realmente genial para variar, porque ha sido uno de mis mayores rivales. En cierto modo, me resultó extraño compartir todo este tipo de ideas sobre cómo me siento en la cancha, compartir algunos de los secretos de lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, cómo veo mi juego con alguien que siempre ha sido uno de mis principales rivales", confesó.

Con todo, el de Belgrado celebró tener de su lado a un Murray que no estará en Brisbane pero sí en Melbourne, una semana antes del Abierto de Australia. "Estoy muy contento y muy agradecido de que haya aceptado trabajar conmigo aquí en Australia. Los 10 días que pasamos juntos fueron fantásticos. Disfruté cada momento. Es muy meticuloso, es muy dedicado, muy profesional", dijo Djokovic en declaraciones que recoge la web de la ATP.

"No me sorprende porque lo conozco desde hace muchos años como jugador y, obviamente, es una nueva experiencia para él como entrenador y fue una sorpresa para él y para mí que estemos juntos como entrenador y jugador. Tiene una perspectiva única sobre mi juego como uno de los mayores rivales que he tenido. Conoce los pros y los contras de mi juego", añadió.

Además, 'Nole' apuntó que Murray conoce también a todos los jugadores de la ATP, por lo que tiene mucho que aportar. "También ha jugado recientemente en el Tour, por lo que conoce a todos los mejores jugadores del mundo en la actualidad, a los jóvenes y las debilidades y fortalezas de su juego. Así que lo espero con ansias, de verdad. Creo que está aportando una nueva perspectiva a mi juego y creo que podré beneficiarme de eso", afirmó.

Por otro lado, Djokovic confió en tener un buen regreso a las pistas después de un 2024 en el que cumplió con su objetivo. "Ha sido un año interesante en el que mi principal objetivo y prioridad era ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y lo logré. Me operaron la rodilla, pero logré jugar poco después la final de Wimbledon, lo que también fue una sorpresa para mí, para ser honesto. Fue un gran período de torneos entre Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos", apuntó.

"Pero en general, he tenido más derrotas y altibajos en esta temporada que en temporadas anteriores, así que espero tener un buen comienzo de temporada. Estoy planeando jugar un poco más de torneos este año que la temporada pasada. Espero que el nivel también suba y, como consecuencia, pueda ganar algunos torneos y mejorar mi ranking", zanjó un Djokovic que empieza el 2025 como número siete del mundo.