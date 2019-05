Djokovic: "Nadal es el favorito siempre en tierra y más jugando en casa"

Publicado 06/05/2019 19:08:08 CET

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic reconoció que espera poder mostrar su "mejor tenis" esta semana en el Mutua Madrid Open aunque no lo haya logrado "en el último par de meses", aunque también tiene claro que el favorito siempre que se juega en tierra batida es el español Rafa Nadal, "aquí si acaso más porque juega en casa".

"Es bueno estar de vuelta en Madrid, donde he tenido algunos buenos. Estoy feliz de estar sano porque el año pasado no fue el caso y ahora es bastante diferente. Gané en 2011 y 2016 y estoy tratando de revivir esos recuerdos y coger confianza porque no he estado jugando a mi mejor nivel en el último par de meses, pero voy poco a poco y espero poder mostrar mi mejor tenis", comentó Djokovic este lunes en rueda de prensa en la Caja Mágica.

El de Belgrado recalcó que "las condiciones aquí son obviamente diferentes a cualquier otro torneo de tierra batida". "La altitud afecta, la pelota vuela por el aire bastante rápido y no es fácil de controlar,", apuntó, aunque dejó claro quien es el favorito. "Mi respuesta será la misma. Rafa (Nadal) es siempre el favorito para ganar en tierra y no es diferente aquí, si acaso más porque juega en casa", advirtió.

También tuvo palabras de elogio hacia David Ferrer, por el que tiene "un tremendo respeto como jugador y como persona". "Es alguien que se lo ha ganado muchas veces en su carrera. Su espíritu de lucha, su devoción al deporte, es triste verle dejarlo, pero hablamos el otro día y dijo que se había preparado para esto y que está listo. Tiene familia y está preparado para una siguiente etapa en su vida, pero las puertas de nuestro deporte siempre van a estar abiertas para él", remarcó.