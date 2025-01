Djokovic: "Uno no se siente cómodo jugando contra alguien que no sabes si se va a retirar"

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic celebró haber disputado su "mejor partido" hasta el momento en el Abierto de Australia y haber conseguido "una gran victoria" en los cuartos de final de este martes ante el español Carlos Alcaraz, un rival que "siempre exige lo mejor" y al que le pudo hacer dudar el problema físico que sufrió el diez veces campeón al final del primer set porque "uno no se siente cómodo jugando contra alguien que no sabes si se va a retirar o si se puede mover".

"Creo que fue mi mejor partido del torneo y posiblemente uno de los mejores partidos que se jugaron en el cuadro masculino. Estoy muy orgulloso de haber logrado este triunfo en los cuatro sets porque Carlos aporta mucha energía e intensidad en la pita y siempre exige lo mejor de su rival para que tenga la oportunidad de ganarle", indicó Djokovic en rueda de prensa posterior a su victoria ante el murciano.

El de Belgrado vio de inicio "un partido bastante parejo" donde sufrió lo que denominó "accidente físico al final del primer set". "Lo perdí, me recuperé y de alguna manera logré ganar el segundo y luego comencé a sentirme mejor. Supongo que hacia el final del segundo, principios del tercero, comencé a moverme mejor", admitió.

'Nole' reconoció que había "mucha energía" en la pista. "Fue increíble, parecía como si fuera la final de un 'Grand Slam' y me habría gustado que así fuera. Hay que reconocerle a Carlos el mérito por luchar y creo que ambos lo dimos todo en la pista esta noche y espero que la gente lo haya visto", añadió.

El exnúmero uno del mundo se mostró "satisfecho" por el nivel de tenis que está teniendo, "incluyendo esta noche contra probablemente uno de los dos o tres mejores jugadores del mundo en los últimos tres, cuatro años". "Así que fue una gran victoria y estoy muy orgulloso de ello", aseveró.

Djokovic no quiso entrar "en detalles" de su problema físico, del que no se había hecho aún "ninguna prueba". "Hice pruebas con el fisioterapeuta cuando me sacaron de la pista y luego el médico me dio algunos analgésicos. Eso hizo efecto después de 20, 30 minutos y me ayudó. Y luego tuve que tomar otra dosis, creo que al comienzo del cuarto set, pero ahora que se está enfriando puedo comenzar a sentir cosas diferentes, veamos cómo va mañana y día a día", subrayó.

El serbio fue claro sobre si ese parón antes del final del primer parcial afectó a la concentración de Alcaraz. "También yo he estado en situaciones en las que los rivales luchan con lesiones, pero siguen adelante y van por todo, y luego a medida que avanza el partido, se sienten mejor y entonces empiezas a entrar un poco en pánico con tu juego", reflexionó.

"Entiendo la sensación. Sólo traté de entender cómo me sentía. No me sentí muy bien en el segundo set, pero fui a por mis golpes y tuve que ser más agresivo. Me sentí cada vez mejor y a la mitad del cuarto set fue cuando mejor me sentí en términos de movimiento después de esa lesión. Lo siento por él, entiendo que uno no se siente cómodo jugando contra alguien que no sabes si se va a retirar o no, si se puede mover o si puede correr. Sentí que me estaba mirando más a mí que a sí mismo", prosiguió.

Ahora, en las semifinales, se topará con el alemán Alexander Zverev, que "está en una gran forma y va a por su primer 'Grand Slam'". "Le encantan las condiciones, tiene un gran servicio y es un rival superpeligroso en esta superficie contra cualquiera", detalló Djokovic, que tiene que "evaluar" como se encuentra a nivel físico porque está "preocupado".

"Este partido agota a ambos jugadores. Casi tres horas y media, de batalla increíble y alta intensidad, por supuesto, tienen su precio, pero, al mismo tiempo, creo que lo tiene más en el aspecto físico que en el mental y emocional", puntualizó.