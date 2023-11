Djokovic, sobre Sinner: "Jugamos partidos fantásticos en Turín y ahora mismo es de los mejores del mundo"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic destacó este jueves los dos "partidos fantásticos" que jugó en las recientes Finales de la ATP contra el italiano Jannik Sinner, quien a su juicio "ahora mismo es uno de los mejores jugadores del mundo", en vísperas de medirse con él nuevamente para las semifinales de la Copa Davis en Málaga.

"Jugamos un par de partidos fantásticos en Turín y ahora mismo es uno de los mejores jugadores del mundo", dijo Djokovic tras vencer al británico Cameron Norrie en cuartos de final, aludiendo a sus choques contra Sinner en esas Finales ATP celebradas en Turín.

"Italia es una nación muy fuerte. Vamos a ver qué pasa, vamos a luchar y a dejarlo todo sobre la cancha", añadió sobre su 'semi' ante el equipo que lidera Sinner, que en su eliminatoria de cuartos remontó a Países Bajos gracias a la aportación clave del tenista de San Cándido.

Respecto al cruce de Serbia con Gran Bretaña, Djokovic subrayó haber realizado "un gran partido". "Obviamente jugar para mi país es siempre el mayor placer y la mayor motivación. Son muchas emociones y responsabilidades en el campo después de una larga temporada. Puedes sentirlo en las piernas, pero creo que empecé bien el partido", relató a pie de pista.

"He servido muy bien cuando lo necesitaba y creo que Norrie ha aumentado su nivel. Al final del partido, desde mediado el segundo set, ha servido muy bien y era muy difícil jugar a su izquierda. Normalmente, no he jugado mucho a la izquierda últimamente. En general, es genial acabar el trabajo después de los 'singles'", concluyó el de Belgrado.