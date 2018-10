Federer y Djokovic reconocen la "inspiradora" ayuda de Nadal tras las inundaciones en Mallorca

Actualizado 11/10/2018 19:43:45 CET

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas Roger Federer y Novak Djokovic han enviado un mensaje de apoyo para todos los afectados tras las inundaciones en Mallorca y han apoyado a su amigo Rafa Nadal por la imagen "inspiradora" de su ayuda en las labores de limpieza, provisto de una pala y unas botas de agua.

"Siento mucho lo que ha pasado. Sé lo importante que es Mallorca para Rafa. He estado en contacto con él y le he preguntado si puedo ayudar con algo", dijo Federer en un vídeo que publicó desde Shanghai, donde disputa el Masters 1.000 chino.

