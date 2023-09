Feliciano López: "El tenis español ha estado en un lugar al que es muy difícil volver"

"Es una bendición tener a Alcaraz cuando a Nadal le queda un año para retirarse"

El extenista español Feliciano López puso en duda que se repita la "generación" de jugadores nacionales liderados por Rafa Nadal, argumentando que la disciplina alcanzó "un lugar al que es muy difícil volver", aunque confesó que es una "bendición tener a un jugador como Carlos Alcaraz", cuando al tenista balear "le queda un año" para retirarse.

"El tenis español ha estado en un lugar al que es muy difícil volver, pero estoy seguro de que, aparte de 'Carlitos' (Alcaraz), habrá otros jugadores jóvenes que nos darán alegrías durante los próximos cuatro, cinco o seis años", valoró López sobre la salud actual del tenista nacional en declaraciones a STATS Perform.

Por ello, el director de la Copa Davis cree que "no" se volverá a vivir "la generación de tenistas españoles" liderada por Rafa Nadal en los últimos años. "La gente tiene que tenerlo claro", enfatizó, aunque no negó un futuro exitoso para el tenis nacional. "Pero eso no quiere decir que no vaya a haber otros grandes tenistas que representen muy bien al país en los próximos años", agregó.

"No conozco el tenis español en categorías menores, más allá de algunos nombres que me han dicho, pero sé que hay chavales de 16 o 17 años que juegan bien", afirmó.

Con la brillante carrera de Nadal llegando a su fin, el referente del tenis nacional ya es Alcaraz, que con sólo 20 años ya ha levantado dos 'Grand Slam': Wimbledon y el US Open. El murciano ha alcanzado al menos las semifinales en los cuatro últimos 'grandes' y López confía en que coja el relevo del balear cuando este se retire.

"El tenis español está en manos de 'Carlitos' y cuando Rafa anuncie su retirada, todo el país querrá que gane. Ya ha ganado dos 'Grand Slam' y ha sido número uno. Es una bendición tener a un jugador como Carlos en un momento en el que a Rafa le queda un año para retirarse", admitió.

Finalmente, Feliciano López sacó pecho de los logros deportivos de los deportistas españoles recientemente, a pesar de "no" ser "una potencia mundial" ni contar con "las ayudas que invierten los países vecinos". "En los últimos 20 años no ha parado de ganar títulos en todas las disciplinas: tenis, fútbol y baloncesto", concluyó.