Ferrer recibe una réplica del Godó: "Ha costado pero al final la tengo"

El tenista español David Ferrer, que se retira esta temporada a sus 37 años, ha sido homenajeado este domingo en la Pista Rafa Nadal del Barcelona Open Banc Sabadell y ha recibido una réplica del Trofeo Conde de Godó, que no pudo llevarse como jugador en activo pese a sus cuatro finales disputadas, pero sí se lo lleva a modo de homenaje.

"Ha costado pero al final la tengo. Es increíble esta semana, mi último Conde de Godó. Estoy muy agradecido por poder estar aquí hablando, gracias por el cariño que me habéis dado estos años. Me ha sorprendido muchísimo. Es un club al que venía de pequeño, agradezco este homenaje", se sinceró Ferrer.

El de Xàbia ya recibió el cariño de la pista central del RCT Barcelona-1899 cuando perdió su último partido, ante su amigo Nadal en tercera ronda, y se despidió de la tierra batida del club al que acudía ya de pequeño para disfrutar del torneo barcelonés, uno de los más históricos del circuito, y en el que jugó la final en 2008, 2009, 2011 y 2012, perdiendo siempre ante Nadal.

Pero este domingo, con las gradas prácticamente llenas para ver la final de la 67ª edición del Trofeo Conde de Godó entre Dominic Thiem, que eliminó a Nadal en semifinales, y Daniil Medvedev, Ferrer tuvo su último baño de masas en Barcelona y se pudo llevar al fin a casa una réplica del torneo, la que reciben los campeones.

"Lo siento muchísimo (a sus padres) por no haber podido ganar el Godó, al que me traíais de pequeño. Tengo los cuatro platos y me faltaba esta copa. No lo he ganado como tenista pero sí como persona y al final eso vale más", reconoció el tenista, que se retirará después de participar en el Mutua Madrid Open.

Antes de recibir el trofeo, vio desde la arcilla cómo algunos de los mejores tenistas del momento, como el propio Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Alexander Zverev o Stefanos Tsitsipas participaban del homenaje a través de unas declaraciones en un vídeo proyectado en los marcadores.

"Gracias a mi familia y a mi entorno, que han estado cerca mío. También a mis entrenadores, a los compañeros, les voy a echar de menos. No es fácil tener amigos en un mundo de tanta rivalidad. Todos vosotros seguiréis formando parte de mi vida", se sinceró el tenista, que ganó 27 títulos ATP y 3 Copa Davis en su carrera.