Ivanisevic, entrenador de Djokovic, también da positivo por coronavirus

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador y actual entrenador de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, ha dado positivo por coronavirus, sumándose a la lista de infectados, en la que se incluye el propio jugador serbio, que está dejando el polémico Adria Tour.

"Desafortunadamente, y después de dos resultados negativos en los últimos 10 días, acabo de recibir el resultado de la tercera prueba y es positiva. Me siento bien y no muestro síntomas. Continuaré con el aislamiento que ya he empezado. Deseo una rápida recuperación a todos los infectados", anunció Ivanisevic en su perfil de Instagram.

El exjugador croata, ganador de Wimbledon en 2011, figuraba entre los organizadores del Adria Tour del que han salido infectados, además de Djokovic y su esposa, otros jugadores como Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki. El número uno mundial ya ha pedido disculpas por la falta de un protocolo sanitario en el Adria Tour.