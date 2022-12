Kyrgios no descarta la retirada si gana un título individual de 'Grand Slam'

BERLÍN, 20 Dic. (STATS Perform/dpa/EP) -

El tenista australiano Nick Kyrgios no descarta dejar el tenis en el caso de que consiga ganar un título individual de 'Grand Slam', algo que no descarta después de un 2022 donde "por fin" ha podido "cumplir algunas expectativas" que hay sobre su talento, ensombrecido en muchas ocasiones por su carácter.

El de Canberra, de 27 años, alcanzó el pasado mes de julio su primera final en un 'grande', en Wimbledon, donde cayó en cuatro sets ante el serbio Novak Djokovic. Sí se coronó, junto a su compatriota Thanasis Kokinakkis, campeón en dobles del Abierto de Australia.

"Espero ganar un 'Grand Slam' y retirarme. ¿Lo firmaría? Sinceramente, no lo sé", recalcó Kyrgios a los medios durante un partido de exhibición. "Me ha costado mucho trabajo esta temporada, mucha disciplina y parece que cuanto mejor lo haces, todo el mundo quiere un poco más de ti y se vuelve más estresante", añadió.

El australiano reconoce que se lo ha pasado "muy bien" en este 2022. "Y por fin estoy orgulloso de decir que he llegado a una final de 'Grand Slam' y que he empezado a cumplir algunas expectativas. Me divertí mucho, lo disfruté, definitivamente me sentí mejor fuera y dentro de la pista", confesó.