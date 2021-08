Muguruza: "Aún no sabemos cómo va a acabar el año, así que hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza tiene claro que deberá "aprovechar cada oportunidad" que disponga de aquí al final de temporada porque desconoce "cómo va a acabar el año" antes de iniciar su temporada de verano en pista rápida en Norteamérica, una gira que este año será especialmente larga al jugarse Indian Wells en octubre.

Muguruza, que tiene previsto disputar los torneos de WTA 1000 de Montreal y Cincinnati, el US Open -último Grand Slam del año-, y el WTA 1000 de Indian Wells con el objetivo de clasificarse a las WTA Finals 2021, explicó cómo ha sido su aclimatación en Florida tras los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Quise evitar los 'jetlags', por eso me vine directamente a Sarasota donde he podido descansar, adaptarme al horario y volver a entrenar", comentó Garbiñe antes de tomar un nuevo vuelo con destino a Montreal. "Volver al Top 10 me da chances de tener 'byes' en primeras rondas, algo que se agradece para aliviar el acumulo de partidos", subrayó.

"Tengo ganas de competir de nuevo en cemento. Tenemos un calendario intenso por delante con muchos puntos en juego. Aún no sabemos cómo va a acabar el año, así que hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos", manifestó Muguruza, que conocerá a sus rivales en Montreal en el sorteo de este sábado.