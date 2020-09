Muguruza: "Carla sabe que puede contar conmigo para lo que sea"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza mostró su apoyo a su compañera y amiga Carla Suárez, que este martes anunció que sufre el linfoma de Hodgking, y dejó claro que la grancanaria puede contar con ella "para lo que sea".

"Lo de Carla es un 'shock' para todos, sobre todo para mí porque alguien tan cercano esté pasando por esto, pero ella sabe que puede contar conmigo para lo que sea", expresó Muguruza tras su estreno en el US Open en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

La de Caracas confesó que sabía la noticia de la enfermedad de la canaria "desde hace varios días". "Hemos estado hablando de todo un poco, de cómo se siente, de qué es lo que está pasando, de todo un poco. Sé que me ha estado viendo jugar el partido y la verdad es que he pensado mucho en ella y le he querido dedicar esta victoria porque es mi compañera y una de mis mejores amigas", admitió.

Por otro lado, sobre sus problemas en el tobillo que le impidieron participar en el torneo de Cincinnati, la doble ganadora de 'Grand Slam' recordó que la articulación "siempre es una parte delicada" de su cuerpo y con la que debe de tener "siempre cuidado".

"A mí me hubiera gustado empezar todos los torneos de la gira de pista dura para llegar al US Open en mejor estado. El hecho de estar sin competir seis meses hace que el cuerpo pierda esa continuidad física y que surjan nuevos dolores. La verdad es que hasta el último minuto no decidí si venir o no al US Open, lo decidí un par de días antes de viajar y ver qué tal me encontraba, así que fue en el último minuto", añadió.

Muguruza recalcó que su debut ante la japonesa Nao Hibino fue "extraño", principalmente porque le costó "entrar en juego" y su rival empezó "muy fuerte y muy rápida", aunque "poco a poco" fue encontrándose "mejor" hasta acabar ganando por un doble 6-4.

"Australia parece que está muy lejos, como si hubieran pasado dos años con lo que hemos vivido. Es una circunstancia rara, especial y parto de unas expectativas bajas porque no he podido competir nada. Llego aquí un poco desde de cero, pero al final todo puede pasar. Todo el mundo se siente raro, aunque como siempre que voy a un torneo creo pensar que tengo buenas oportunidades", sentenció preguntada por sus opciones en el 'grande' neoyorquino tras ser finalista en el Abierto de Australia.