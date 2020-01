Muguruza: "Entrenamos toda nuestra vida para estar en este momento"

Publicado 31/01/2020 15:08:55 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza espera "traer la copa" a España y conseguir la victoria en la final del Abierto de Australia que jugará este sábado ante la "joven y talentosa" Sofia Kenin en Melbourne, triunfo con el que conseguiría el tercer 'Grand Slam' de su carrera y ser la primera española en lograr ganar este torneo.

"Todos los jugadores sueñan con ganar los cuatro 'Grand Slam', que son el pack completo. Cada uno de los que yo he ganado ha sido diferente y en circunstancias diferentes. Es un gran logro estar en una final porque pocos pueden conseguirlo. Entrenamos toda nuestra vida para estar en este momento. Yo recuerdo todas con momentos de alegría, de tensión, de todo, muchas emociones", señaló en declaraciones a Eurosport recogidas por Europa Press.

Muguruza, campeona de Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017, disputará la final tras ganar en semifinales a la rumana Simona Halep (7-6,7-5) y se medirá con la joven Kenin, a la que considera "muy ambiciosa". "Si está aquí es porque ha demostrado un gran tenis, pero quiero centrarme en lo que yo tengo que hacer para ganar", recalcó.

"No quiero obsesionarme tampoco con la final. No lo quiero pensar mucho, todas las finales son importantes, no hay uno más que el otro, pero sería un gran logro. Mientras más sabes, más piensas y yo intentaré utilizar mi previa experiencia para el partido, aunque durante el encuentro cada jugadora tiene el 50 por ciento y hay que dejar que la raqueta hable", añadió.

La caraqueña de 26 años consideró "muy especial" la posibilidad de levantar el trofeo junto a su entrenadora Conchita Martínez, con la que ya vivió esa "mágica experiencia" en la final de Wimbledon en 2017. "Es un momento muy especial entre jugadora y entrenadora, ojalá se pueda repetir", confesó.

Muguruza valoró su actuación en el Abierto de Australia como "una progresión increíble", para el que reconoce haber utilizado una "táctica inteligente". "Hay que estar preparada para jugar con este tipo de jugadoras tan difíciles, las jugadoras 'Top 10', que por algo están ahí. Estoy contenta por cómo he logrado sacar mi tenis en esos partidos", remarcó.

"El primer partido realmente me encontraba mal y mi única preocupación era ver cómo iba a salir de esa situación, y poco a poco con el día de descanso y con mi equipo me he ido recuperando y ha sido un camino largo", relató.