Muguruza: "Era la pista más bonita, la hora perfecta y la situación perfecta"

Publicado 03/07/2018 19:22:47 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza ha confesado sus buenas sensaciones en su estreno en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y en el que se ha impuesto a la británica Naomi Broady (6-2, 7-5), después de una jornada en la que jugó en "la pista más bonita, en la hora perfecta y en la situación perfecta" para comenzar con buen pie su defensa del título.

"Es la pista más bonita, la hora perfecta, la situación perfecta... así que no tengo nada que decir. Creo que es un privilegio abrir la jornada. A pesar de ser ante una jugadora británica, creo que el público ha sido bastante equilibrado. El partido ha sido diferente, pero estoy contenta de haber ganado y de pasar a una segunda ronda", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, incidió en el hecho positivo de jugar en la pista central y negó que el calor le cause problemas. "Creo que es una ventaja jugar en la pista central; es la que más cuidada está y hay pocos partidos. Estoy encantada de jugar en la central, creo que es mucho mejor. El tiempo no sé si afecta, yo prefiero jugar con sol y con calor; sé que en Wimbledon es difícil, por el tema de la lluvia. El torneo cambia radicalmente cuando sale el sol", manifestó.

Sobre su rival este martes, la hispano-venezolana afirmó que es una tenista complicada. "Tiene un estilo de juego que fastidia a las demás jugadoras, un estilo de juego inesperado. Tiene un saque muy fuerte, no tiene golpes cortados, sube a la red... Es difícil jugar contra una jugadora que tiene un tenis diferente", subrayó.

Por otra parte, restó importancia a los 'privilegios' por ser campeona defensora. "Es un poco más especial, pero nada diferente. Hay ventajas al ser miembro, pero tampoco las estoy utilizando mucho. Durante dos semanas estás concentrada en el torneo y se te olvidan un poco todas estas cosas. Lo llevo con tranquilidad, día a día", expuso.

Por último, Muguruza destacó las diferencias entre jugar en hierba y en tierra batida. "Aquí no puedes pensar dos veces; en cuanto dudas, estás 'out'. En tierra tienes mucho tiempo, tienes una táctica, muchas variaciones. Aquí, en las primeras tres bolas, no puedes dudar", concluyó.